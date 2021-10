Mario Grinman, la voz de los comerciantes, refutó a Feletti sobre un posible desabastecimiento

Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), se expresó en contra del congelamiento de precios que lleva adelante Roberto Feletti. Reclamó que se dejen las ideologías de lado y que se valore la importancia del sector en la economía argentina. Además, refutó los argumentos del secretario el secretario de Comercio Interior sobre la imposibilidad de que haya problemas de abastecimiento.

El funcionario dijo que "no tendría por qué haber desabastecimiento ya que los empresarios tienen una capacidad instalada entre el 62% y el 80%”. El líder de la CAC explicó en diálogo con PERFIL que no es así, ya que no tiene que ver con el sector empresario, sino con el valor de los commodities que se importan.

El Gobierno busca congelar el precio de 1650 productos de la Canasta Básica.

El plan de Feletti para ampliar el congelamiento de precios de 1249 a 1650 productos

“Va a haber desabastecimiento y no es porque los empresarios se guarden la mercadería. El 75% de lo que se importa en Argentina son productos esenciales para producir alimento en nuestro país. Por ejemplo, los conservantes, el colorante, los acidulantes”, detalló.

Las medidas actuales del cepo, la administración del comercio exterior que impide al productor importar estos insumos o pagarlos a un dólar caro son las causales enumeradas por el presidente de la Cámara Argentina de Comercio.

Por su parte, Salvador Femenia, vocero de Confederación Argentina de la Mediana Empresa, expresó a PERFIL que "muchas Pymes son proveedoras de grandes supermercados" y que ante un control "es muy probable que ajusten por las empresas más chicas para mantener los márgenes".

Feletti con los empresarios alimenticios.

Avance contra los formadores de precios

Grinman, en sintonía con lo expresado por la titular de supermercados chinos, focalizó que el problema está en las empresas que se encuentran al inicio de la cadena de valor –“las formadoras de precio”- y que son unas 15 compañías que deben explicar el porqué del aumento en los costos. Argumentó que el enfoque del Gobierno es el equivocado porque “van a las góndolas, al último eslabón del precio”. Desde CAME, también señalaron que no son los que manejan el precio, y sin embargo, se ven directamente afectados.

“Hay un sesgo anti empresario en Argentina, y sin nosotros no hay creación de puestos de trabajo reales”. El reclamo es común y se hizo sentir en el coloquio IDEA, donde el malestar fue expresado por la mayoría de los consultados. La desinversión, el segundo daño colateral.

Qué dice la Ley de Abastecimiento que podría aplicar Feletti si no se congelan los precios

Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio.

“No se animan a hacer lo que tienen que hacer. Para bajar la inflación se requieren sacrificios. El déficit fiscal se compensa emitiendo o con deuda externa. No tenemos un mercado interno competitivo, hay que duplicar exportaciones para tener auténticas divisas, bajar el gasto público, no se puede tener cepo al dólar ni seguir atrasando su valor”, indicó.

Cámaras empresarias y supermercadistas fueron contactadas por este medio, pero prefirieron llamarse al silencio hasta que finalicen las negociaciones.

El objetivo del Gobierno es tener el acuerdo sellado para esta tarde y “frenar la tendencia alcista”. De hecho, Robert Feletti, secretario de Comercio Interior, ya advirtió que si no hay acuerdo, sacarán una resolución de precios máximos. Mientras tanto, desde el sector empresario piden menos ideología y más pragmatismo para combatir la inflación con ideas nuevas.

