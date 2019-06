por Juan Pablo Álvarez

La incorporación de productos esenciales a la lista de Precios Cuidados cumplió recientemente un mes. La iniciativa oficial de acordar con proveedores y cadenas el congelamiento de 64 productos básicos está, según las mediciones del Ministerio de Producción, en un nivel de cumplimiento del 78,27% (número basado en un relevamiento en más de 2.300 comercios). No obstante, PERFIL relevó asociaciones de consumidores, defensorías y medios de comunicación locales, y el funcionamiento en el interior del país es mucho más bajo que en el Area Metropolitana de Buenos Aires.

“El grado de cumplimiento en cadenas del interior ronda el 50%”, calculó Héctor Polino, titular de Consumidores Libres. Y agregó que se debe tener en cuenta que, más allá del cumplimiento, en el “interior del interior” es más difícil conseguir los productos, ya que los comercios chinos, por ejemplo, no adhirieron.

PERFIL se comunicó con Gerardo Guglielmotti, director del área de Derechos del Consumidor de la Defensoría del Pueblo porteña, quien señaló: “Las conclusiones preliminares que tenemos del funcionamiento de Productos Esenciales es que en CABA el acatamiento es alto. En algunas cadenas podemos llegar a hablar de hasta un 95%. En las pequeñas cadenas el cumplimiento es menor, principalmente porque cuesta encontrar los productos que se ofrecen en reemplazo de los que están incluidos en el programa. En líneas generales, el grado de cumplimento rondaría el 75% aproximadamente. En cuanto a la información que nos llega de otras localidades, varía bastante respecto de lo que nosotros observamos en CABA. Según informes de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires, en ciertas partes de GBA el nivel de cumplimiento ronda el 48%, 49%”.

Por su parte, el director ejecutivo de la Asociación Supermercados Unidos, Juan Vasco Martínez, agregó que el funcionamiento “es bueno” y que lo que se ve en las cadenas es reemplazo de un producto similar en caso de que no haya disponibilidad. “Son aprobados por la Secretaría de Comercio”.

El programa ha sido criticado desde su lanzamiento por su bajo nivel nutricional. Cuenta con aceites, galletitas, yerbas, harinas, fideos, arroz, polenta, conservas, mermeladas, bebidas, azúcar, infusiones y leche. Un señalamiento que se suma y que PERFIL pudo corroborar es que en muchos rubros existen productos más baratos que los del listado. La apuesta de Precios Esenciales es que, con el congelamiento, la ventaja se vea de aquí a unos meses.

De lo que aún no hay cifras oficiales es de sanciones por incumplimiento. Sin embargo, organismos provinciales están realizando relevamientos. Por ejemplo, en Mendoza las autoridades labraron 15 actas de infracción, aunque afirmaron que el grado de cumplimiento “es alto”.

Por otra parte, distintas fuentes afirmaron que existen problemas de logística que impiden cumplir con lo acordado. Por ejemplo, el porrón de cerveza Quilmes, que está en la lista, nunca llegó a muchas localidades del país, por lo cual es difícil que lo haga ahora por el programa.

Más suspensiones

La cantidad de empleados suspendidos por empresas aumentó en abril, según datos del Ministerio de Trabajo difundidos esta semana.

La medición arrojó que 12 de cada mil empleados en el país han sido suspendidos, mientras que hace un año ese indicador era de 5 cada mil.

El número de empresas que tomaron la decisión de aplicar suspensiones llega al 8% del total, 4,4 puntos más que un año atrás.

En este sentido, una de las últimas automotrices en tomar esta decisión había sido Renault, que había pausado el trabajo de 1.500 operarios en marzo, y ahora llegó a un acuerdo con el sindicato Smata ante la crisis y la caída de las ventas para reducir la jornada laboral.

En un convenio que regirá hasta el 31 de marzo del año que viene, se acordó reducir unas seis horas la jornada laboral en dos turnos.

El acuerdo también prevé la posibilidad de realizar suspensiones temporarias en las plantas de autos particulares y utilitarios, así como la posibilidad de que se adelanten vacaciones.