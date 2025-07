Mayoristas cuestionan aportes obligatorios y rechazan acuerdo laboral sin participación

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) expresó su rechazo al acuerdo laboral que circula en los medios y aclaró que no fue aprobado oficialmente por el Gobierno. Según la entidad, la negociación no contó con la participación de los mayoristas, quienes no están representados por la CAC, CAME ni UDECA.

La advertencia fue realizada este miércoles desde la entidad que nuclea a las principales empresas del sector, y apunta directamente contra los aportes obligatorios que encarecen la actividad y terminan afectando los precios al consumidor.

Cuál es el nuevo salario homologado para los empleados de construcción

Entre las principales críticas, CADAM rechaza la imposición del seguro de retiro obligatorio “La Estrella”, que actualmente representa el 2,5% del salario y que se busca reducir al 1,5% como parte del supuesto acuerdo. Los mayoristas, sin embargo, no aceptan esta rebaja y exigen directamente la eliminación del seguro, argumentando que no cumple con una función efectiva en el contexto económico actual.

El sistema de retiro solidario divide el aporte en dos: un 50% se destina a un fondo común del cual el trabajador no puede disponer, mientras que el otro 50% puede ser reclamado en caso de despid o. Además, el método de actualización de estos fondos genera cuestionamientos por su falta de transparencia y previsibilidad.

Los costos ocultos que golpean al consumidor

Desde CADAM también rechazan otros aportes obligatorios como la contribución por COVID-19 —que se cobra incluso si el trabajador no tiene la obra social OSECAC— y el aporte al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), que es administrado por las cámaras firmantes de la paritaria.

La entidad asegura que estos aportes “incrementan de forma injustificada los costos empresariales”, y advierten que su efecto se traslada directamente al precio final que paga el consumidor. En este sentido, cuestionan que se pretenda avanzar con regulaciones que contradicen el espíritu de desregulación económica que promueve el Gobierno nacional.

Los trabajadores rurales aseguran que "la mesa de enlace ofrece salarios de miseria"

“Resulta inconcebible que en un proceso de libertad económica pretendan que se homologuen acuerdos que violan principios constitucionales como la libre negociación y el trabajo”, expresaron desde la cámara mayorista, que agrupa a una parte clave del comercio argentino.

Por último, los empresarios exigieron que se tomen medidas urgentes para eliminar o tornar voluntarios estos aportes. Según señalaron, la continuidad de estas obligaciones “afecta gravemente la competitividad del sector” y no ofrece beneficios tangibles ni para los trabajadores ni para la economía en general.

GZ /lr