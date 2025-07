Consumo "flojo": preocupa a CAME el "crédito escaso" y las "tasas impagables" de las tarjetas

Perfil Redacción NEA

El vocero de la Confederación Argentina de la Media Empresa (CAME), Salvador Femenía, mostró su preocupación al asegurar que “el comercio de cercanía está flojo”.

“Llevamos dos meses en que se verifican caídas interanuales e intermensuales, sobre todo el mes de junio que cayó 6,7 respecto del mes de mayo”, precisó en declaraciones a Radio con Vos.

“Habíamos tenido una recuperación en el último trimestre de 2024 que continuó hasta marzo y después realmente se frenó bastante”, analizó Femenía.

“No hay recuperación fuerte del salario real”

Además explicó que “las cuotas no se detienen porque siguen” aunque “en todo caso se frenarán porque no hay cupo, no hay crédito en las tarjetas”.

“El comerciante tiene algunas herramientas que utiliza lo más posible que son las promociones, los descuentos, las promociones que hacen los bancos y las billeteras virtuales”, agregó.

Y luego aclaró que existe una “restricción de rentabilidad porque se van achicando los márgenes”.

“No hay recuperación fuerte del salario real, hay algunas paritarias como la nuestra, la de Comercio, que sigue sin homologarse con lo cual da incertidumbre en ese sentido”, enfatizó Femenía.

"Hay tanto para el comerciante mayores costos fijos como para las familias que tienen que pagar más costos de servicios. Al no tener un mayor salario real tienen menos saldo para gastar”, analizó el secretario de prensa de CAME.

“Tasas impagables”

Al ser consultado sobre la suba de las tasas, Femenía respondió: “No lo analizamos profundamente. Esto tiene dos días. Pero situaciones como estas generalmente repercute en el nivel de actividad porque el crédito que es escaso se pone mucho más caro. Para la pyme casi inaccesible y para el consumidor también es un obstáculo para generar saldo de consumo o si tienen que refinanciar la tarjeta de crédito, tiene unas tasas impagables”