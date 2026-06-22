Carlos Melconian advirtió que la mitad del país está económicamente "hundido" pese a que el Gobierno logró construir condiciones para evitar una crisis financiera. El economista sostuvo que los avances en materia fiscal y cambiaria todavía no se tradujeron en una mejora generalizada del poder adquisitivo, el crédito y la actividad, y aseguró que la falta de confianza explica por qué "no gasta el que está mal y tampoco gasta el que está bien".

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Las declaraciones fueron realizadas durante una conversación con Alberto Lotuf en el programa "Dicen que dicen" de este domingo 21 de junio, donde Melconian planteó que el Gobierno logró construir mecanismos para evitar una crisis financiera, pero que todavía no consiguió extender los beneficios al conjunto de la economía. En ese sentido, consideró que la administración nacional enfrenta meses decisivos para demostrar una mejora más generalizada.

Según el economista, el escenario actual muestra una fuerte fragmentación. "Está ya recontra y absolutamente sólidamente confirmado que le va bien al 20% del PBI, que 30% es neutro y que 50% está hundido", señaló, al describir una realidad económica que, a su criterio, impacta de manera desigual sobre empresas, sectores y personas.

La discusión sobre la macroeconomía

Durante la entrevista, Melconian cuestionó la idea de que la macroeconomía se encuentre ordenada mientras persisten problemas en la vida cotidiana de gran parte de la población. Para el economista, la existencia de ciertos indicadores favorables no alcanza para considerar que la economía haya resuelto sus desequilibrios.

"Si la macro estuviera bien, ineludiblemente le llega la micro", afirmó. En esa línea, sostuvo que la baja de la inflación, la caída del riesgo país o la estabilidad cambiaria representan únicamente indicadores financieros y no una solución integral de los problemas económicos.

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El exfuncionario explicó que los avances observados hasta ahora se apoyan en dos factores que definió como "seguros anticrisis": el aporte de divisas proveniente de Vaca Muerta y el superávit fiscal. Sin embargo, aclaró que esas herramientas permiten contener una crisis financiera, pero no garantizan por sí mismas una mejora del poder adquisitivo, el crédito o el nivel de actividad.

Para Melconian, una economía sana debería traducirse en crecimiento económico, recuperación de ingresos, expansión del crédito y una mejora visible en la actividad. Mientras eso no ocurra, consideró incorrecto sostener que la macroeconomía ya está resuelta.

El consumo, la confianza y los desafíos del Gobierno

Al analizar el comportamiento de los consumidores, el economista remarcó que la falta de confianza continúa siendo un obstáculo para la recuperación. Según explicó, la incertidumbre alcanza tanto a quienes atraviesan dificultades económicas como a quienes registran una situación más favorable.

"Acá no está gastando el que le va mal por razones obvias, pero tampoco gasta mucho el que le va bien porque no sabe si es permanente o transitorio", sostuvo Melconian. A su entender, esa cautela refleja que todavía no existe la confianza necesaria para impulsar una recuperación más amplia del consumo.

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El economista también consideró que el Gobierno atraviesa una etapa compleja porque logró evitar una crisis financiera, pero todavía no encuentra la forma de expandir los beneficios hacia una mayor cantidad de sectores. Por ese motivo, afirmó que la gestión deberá actuar con "mucha cintura" y pragmatismo para afrontar los próximos meses.

Por último, Melconian planteó que el panorama político y económico continúa marcado por la incertidumbre. "El gobierno está sin respuesta y enfrente no hay nada", afirmó en Radio Rivadavia, al describir un escenario en el que, según su visión, aún no aparecen definiciones claras sobre el rumbo futuro del país.

GZ / lr