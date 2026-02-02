En el comienzo de febrero de 2026, las billeteras virtuales vuelven a posicionarse como una de las principales herramientas de ahorro en pesos para quienes buscan liquidez inmediata y rendimientos diarios. En un contexto de ajustes constantes en las tasas de interés, las plataformas digitales compiten por captar depósitos con propuestas de rentabilidad diferenciadas.

El relevamiento actualizado del mercado financiero digital muestra que, aunque algunas billeteras priorizan ofrecer tasas más elevadas, otras de uso masivo apuestan a la estabilidad operativa y a la integración de servicios financieros, aun cuando los rendimientos resulten más moderados.

Billeteras virtuales: ¿cuál es el rendimiento anual de cada una?

Los siguientes valores corresponden a la Tasa Nominal Anual (TNA) vigente al 2 de febrero de 2026. Las tasas pueden modificarse según las condiciones del mercado y las políticas internas de cada entidad.

Carrefour Banco: 32,00 % Cocos Pay: 27,01 % Banco Bica: 27,00 % Ualá (Uilo): 24,00 % Taca Taca: 23,36 % Brubank: 23,00 % Prex: 23,00 % Ualá (FCI): 22,27 % Naranja X: 22,00 % Fiwind: 20,00 % Mercado Pago: 19,35 % Claro Pay: 19,35 % Banco Supervielle: 19,35 % Cencopay: 19,35 % Personal Pay: 18,98 % AstroPay: 18,25 % Letsbit: 17,89 % Lemon Cash: 17,52 % Banco Galicia: 17,16 %

¿Qué es una billetera virtual?

Una billetera virtual es una aplicación que permite administrar dinero de manera digital, realizar pagos, transferencias, cobros y recargas desde el celular, sin necesidad de utilizar efectivo ni tarjetas físicas. En Argentina, estas plataformas se consolidaron como una herramienta clave para el manejo cotidiano del dinero.

Además de la operatividad, uno de sus principales atractivos es la posibilidad de generar intereses diarios sobre el saldo disponible, manteniendo siempre la disponibilidad total de los fondos.

¿Qué son las cuentas remuneradas?

Las cuentas remuneradas permiten obtener intereses sobre el dinero depositado sin necesidad de inmovilizarlo en un plazo fijo. El saldo permanece disponible para pagos y transferencias en todo momento, lo que las convierte en una opción flexible para el ahorro diario.

En general, los fondos se invierten automáticamente en instrumentos de bajo riesgo, como Fondos Comunes de Inversión tipo money market, que generan rendimientos diarios y ayudan a preservar el valor del dinero.

Por qué conviene comparar tasas al inicio de febrero

Las tasas que ofrecen las billeteras virtuales pueden variar con frecuencia, por lo que comparar rendimientos resulta clave para optimizar el ahorro en pesos. Además, algunas plataformas establecen topes de saldo remunerado o condiciones específicas que influyen en el rendimiento final.

En este escenario, las billeteras virtuales continúan ganando protagonismo como una alternativa práctica para quienes buscan combinar liquidez inmediata con la posibilidad de obtener intereses diarios.