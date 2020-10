Muchas pymes bonaerenses no podrán pagar los aumentos paritarios acordados

Camilo Alberto Kahale*

El comercio minorista está mejor que hace unos meses porque hay más aperturas y se flexibilizaron las condiciones de atención. En mayo las ventas apenas llegaban al 30% con respecto a los niveles prepandemia. Y en los últimos meses alcanzan un promedio del 60%.



Sin embargo, con la lenta recuperación de las ventas no alcanza, ya que persisten factores perjudiciales, como la presión tributaria, las tarifas y un contexto sanitario que sigue siendo complicado.



Muchas localidades del interior de la Provincia de Buenos Aires avanzan y retroceden de fase de acuerdo a la situación de contagio. Esto afecta mucho al sector gastronómico, que un día planifica instalar mesas en la vereda y a la semana siguiente sólo puede vender por take away o delivery.

Reabrieron shoppings tras siete meses: barbijos y capacidad limitada

Con los últimos anuncios del gobierno provincial y la “salida gradual, condicionada e intermitente” del aislamiento, esperamos un poquito más de oxígeno para las pequeñas empresas, comerciantes, y trabajadores. Se confirmó la vuelta de seis nuevas actividades, entre las que se encuentra el retorno a las clases presenciales en 24 distritos.

Siempre controlando que los casos de Covid-19 no aumenten, y con los protocolos establecidos, se aprobó la vuelta del personal doméstico, apertura de bares y restaurantes al aire libre, gimnasios al aire libre, obras de construcción en viviendas multifamiliares y parques industriales, las salidas recreativas y encuentros en grupos de hasta 10 personas al aire libre en lugares de cercanía.

Axel Kicillof anunció una apertura “gradual, intermitente y condicionada”

El Día de la Madre ayudó a que los comerciantes de la provincia de Buenos Aires trabajen un poco mejor que en otros días festivos que se dieron en pandemia. Esto tiene que ver con la flexibilización en muchas actividades y rubros.

La economía se empezó a mover muy lentamente. Algo que también suma al repunte de las ventas es que el Banco Provincia impulsa las compras en comercios de barrio con Cuenta DNI. Significa que más de 2,3 millones de personas usuarias del servicio podrán acceder a un 25% de ahorro en las compras que hagan en pequeños comercios de cercanía, que recibirán un 5% de reembolso por cada venta que realicen.

Ahora bien, por otro lado, las paritarias no convencen al sector pyme, ya que muchos comerciantes, sobre todo los más chicos, van a tener grandes dificultades para hacer frente a estos acuerdos, no van a poder pagar los aumentos acordados.

La situación es muy difícil y los esfuerzos en muchos casos no alcanzan ni para pagar el alquiler del local, con lo cual, mucho menos van a poder abonar los incrementos salariales. Desde FEBA sabemos que gran parte de los comerciantes que solicitaron el ATP sólo recibió la mitad de los montos, y que sigue a la espera de los ingresos que faltan.

Es muy lento el proceso de reactivación y necesitamos que el Estado siga estando presente para ayudar a las pymes, porque de otra manera será muy difícil su permanencia cuando pase la pandemia.

* Presidente de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA)