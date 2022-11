Mundial de Qatar: los multimillonarios premios que pagará la FIFA por ubicación

El próximo 20 de noviembre comenzará la Copa Mundial de la FIFA 2022, uno de los eventos más importantes y populares del deporte, en el que se verán las caras 32 países que buscarán llevarse el tan anhelado trofeo.

A pocos días de que se dispute el partido inaugural que será entre el anfitrión, Qatar y la selección nacional de Ecuador, el órgano rector del fútbol anunció los jugosos premios que se llevarán los equipos que lleguen a las instancias finales.

Premios por participar de la competición

La FIFA anunció que repartirá US$ 440 millones entre los participantes de la competición, con un máximo de US$ 370 mil por jugador, esta cifra, supera con creces a la de Rusia 2018.

Asimismo, Qatar 2022 entregará más de US$ 200 millones entre los clubes que presten a sus futbolistas para participar de la competencia. Además, aclaró que los equipos en los últimos dos años también se verán beneficiados con premios.

¿Cuánto se llevan los ganadores?

El premio mayor del Mundial 2022 será de US$ 42 millones, la cifra más alta que se ha destinado para un campeón del mundo; cuatro millones más que los obtenidos por la selección francesa en la última copa del Mundo.

El subcampeón se embolsillará US$ 30 millones de dólares; el tercer puesto US$ 27 millones; el cuarto lugar US$ 25 millones; del 5 al 8 puesto se llevarán US$ 17 millones; del 9 al 16 US$ 13 millones de dólares; del 17 al 32, US$ 9 millones.

La Copa del Mundo FIFA 2022 se jugará desde el próximo domingo 20 de noviembre al 18 de diciembre.

