El economista y presidente del IERAL de la Fundación Mediterránea, Osvaldo Giordano, advirtió sobre la previsión del dólar que hace el gobierno para el año que viene al señalar: "Pensar que el dólar va a bajar en valores nominales el año próximo es poco realista". Además, defendió el esquema de bandas cambiarias, calificó de razonables las estimaciones de crecimiento e inflación y señaló que el gran problema del país sigue siendo el desorden del Estado.

En diálogo con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, en el programa “Alguien tiene que decirlo”, el exfuncionario analizó este 17 de septiembre el proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el Gobierno nacional: "Es un documento de miles de páginas, con lo cual uno empieza a hablar a partir del discurso y seguramente con los días iremos descubriendo aristas más importantes que merecen análisis", dijo.

En relación con el tipo de cambio, Giordano remarcó que la cotización prevista en el proyecto oficial no refleja la realidad económica actual. “Es muy contradictoria con la situación actual. Pensar que el dólar va a bajar en valores nominales el año próximo es poco realista”, sostuvo.

Consultado sobre el esquema cambiario, planteó que en lo inmediato el Gobierno debe sostener la política acordada con el FMI. “Yo creo que efectivamente hasta las elecciones es defender el esquema tal y como se planteó originalmente en el acuerdo del fondo”, señaló.

Y agregó: “Uno de los errores del Gobierno fue no haberlo respetado, se anunció después del acuerdo del fondo e inmediatamente se tomaron decisiones que no eran consistentes con el espíritu original, de que el dólar se moviera con plena libertad dentro de la banda. Eso me parece que ahora quedó más claro, que lo mejor es respetar el esquema y solo intervenir con fuerza, con claridad y contundencia si el dólar llega al extremo de la banda”.

De cara al futuro, consideró que el sistema debería ser más flexible: “Después creo que habría que ir hacia algo gradualmente más flexible, incluso terminando de eliminar el cepo y dándole mayor flexibilidad. En un esquema que sea consistente con el resto de las variables económicas y políticas”, añadió.

Sobre el proyecto de ley del Presupuesto 2026, Giordano valoró la decisión de mantener como regla central el equilibrio fiscal, aunque con margen para consensuar alternativas con la oposición. “Es muy positivo que haya establecido que no se negocia el equilibrio, pero sí que está abierto a consensuar otras alternativas”, afirmó. Y completó: “Es mucho más importante la estimación del crecimiento de la economía y de la inflación, también ahí hay supuestos optimistas, pero no tanto. Entonces creo que dentro de todo es un presupuesto razonable desde el punto de vista de cómo se elaboró”.

Al marcar los desafíos pendientes, fue tajante: “El principal problema que tiene Argentina es un tremendo desorden del Estado, del funcionamiento del Estado, y en ese desorden, más allá de todo lo que se ha hecho, es difícil sostener esto, que es prioridad, que es mantener el equilibrio fiscal”. En esa línea, añadió que la solución exige “mucho trabajo de reorganizar el Estado, de mejorar la gestión” y reconoció que “no lo vamos a resolver todo de un día para otro, porque hemos perdido tiempo, mucho tiempo en la Argentina”.

Finalmente, al evaluar las formas del Gobierno, destacó el giro en la estrategia política. “Seguir como hasta ahora, al todo o nada, muy confrontativo, tiende a perder en el Congreso y por lo tanto se queda con nada. Y ese camino lo abandonó. Yo creo que eso es positivo”, subrayó.

