Países Bajos retira 86 toneladas de oro de EEUU y Canadá: por qué decidió llevarlas a Londres

El Banco Central de Países Bajos (DNB) decidió trasladar 86 toneladas de sus reservas de oro desde Estados Unidos y Canadá hacia Londres, una operación que justificó por el aumento de la "inestabilidad geopolítica" y la necesidad de estar mejor preparado ante una eventual crisis, según explicó el bando en un comunicado citado por la agencia AFP.

El movimiento se realizó entre marzo y agosto de 2026 y modificó de manera significativa la distribución geográfica de una de las mayores reservas de oro de Europa.

Miguel Ángel Pesce: "No hay país del mundo que tenga una Carta Orgánica del Banco Central como propone Milei"

"Ante la creciente inestabilidad geopolítica, el DNB refuerza su preparación ante crisis", explicó la autoridad monetaria. El objetivo, indicó, es mejorar la liquidez y la facilidad para negociar el oro y poder movilizarlo rápidamente si fuera necesario.

Países Bajos posee en total 612,4 toneladas de oro, que a fines de 2025 estaban valuadas en unos 72.200 millones de euros, equivalentes a cerca de US$ 85.000 millones.

Por qué Países Bajos lleva su oro a Londres

La elección de Londres no es casual. La capital británica constituye uno de los principales centros mundiales para la compraventa de oro físico y ofrece una infraestructura que permite convertir las reservas en liquidez rápidamente.

El propio Banco de Inglaterra define a Londres como el centro global del comercio de oro y señala que sus bóvedas custodian alrededor de 400.000 lingotes pertenecientes, entre otros, al gobierno británico y a bancos centrales extranjeros.

La London Bullion Market Association (LBMA), referencia mundial del sector, calcula que en Londres se negocian unos US$ 60.000 millones diarios en oro y que sus bóvedas almacenan más de 8.000 toneladas del metal.

Bessent defiende apoyo al yen ante riesgo de mayores tasas de interés en EE.UU.

Esa liquidez es precisamente lo que busca el Banco Central neerlandés.

"Gracias a esta medida, hemos mejorado la disponibilidad de nuestras reservas de oro. Partimos de la base de que nunca tendremos que recurrir a ellas, pero aun así es necesario reforzar nuestra resiliencia y nuestra preparación", sostuvo Olaf Sleijpen, presidente del DNB.

Cómo quedaron distribuidas las reservas de oro

Antes de la operación, el 31,3% del oro neerlandés estaba depositado en Nueva York y otro 19,7% en Ottawa.

Tras la transferencia, la distribución quedó mucho más equilibrada.

Londres pasó de concentrar 18,1% a 32,1% de las reservas, mientras que Estados Unidos y Canadá quedaron con 18,5% cada uno.

El restante 30,8% permanece dentro de Países Bajos, almacenado en las instalaciones del DNB.

De esta forma, aproximadamente un tercio de las reservas queda en territorio neerlandés, otro tercio en Londres y algo más de un tercio repartido entre Estados Unidos y Canadá.

El Banco Central explicó que esta diversificación geográfica también permite reducir los riesgos de tener una porción demasiado elevada de las reservas concentrada en una misma región.

No todo el oro viajó físicamente

Mover 86 toneladas de oro no implicó transportar físicamente todo ese volumen desde América del Norte hasta Europa.

El DNB diseñó una operación combinada para disminuir los riesgos logísticos.

Más de 27 toneladas fueron efectivamente transportadas desde Estados Unidos y Canadá hasta Zeist, en Países Bajos. A su vez, una cantidad similar salió desde Zeist hacia Londres.

El resto de la transferencia se realizó mediante operaciones simultáneas de compra y venta de oro: el banco vendió parte de sus tenencias almacenadas en América del Norte y compró una cantidad equivalente en Londres.

Este mecanismo permitió modificar la ubicación de las reservas sin necesidad de transportar decenas de toneladas adicionales de lingotes a través del Atlántico.

Según el Banco Central neerlandés, la combinación de transacciones financieras y movimientos físicos permitió distribuir los riesgos asociados al traslado de una cantidad tan importante de oro.

Por qué los bancos centrales guardan oro fuera de su país

Aunque pueda resultar llamativo que un país mantenga buena parte de sus reservas de oro en el extranjero, es una práctica habitual entre bancos centrales.

Las reservas no cumplen únicamente una función de protección patrimonial. También deben poder venderse, intercambiarse o utilizarse como garantía con rapidez durante una crisis financiera o cambiaria.

Por eso, almacenarlas cerca de grandes mercados internacionales facilita las operaciones.

En julio de 2026, por ejemplo, el mercado londinense liquidó operaciones por un promedio de unos US$ 64.500 millones en oro, según los datos de la LBMA.

El Banco de Inglaterra también presta servicios financieros a alrededor de 130 bancos centrales extranjeros, una muestra del papel que desempeña Londres como centro para la administración internacional de reservas.

Para Países Bajos, la decisión de mover ahora parte de su oro refleja una prioridad concreta: mantener las reservas suficientemente diversificadas y, al mismo tiempo, asegurarse de que puedan utilizarse inmediatamente si una crisis internacional obliga a recurrir a ellas.

Fuentes: AFP y BBC / lr