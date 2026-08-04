Paro portuario genera pérdidas de hasta US$ 100.000 dólares diarios por barco

La paralización de los puertos argentinos por la medida de fuerza de los prácticos sumó su segundo día, con más de 180 barcos sin poder ingresar y salir y generando costos de hasta 15 millones de dólares por día.

Los prácticos, encargados de asistir a los capitanes de los barcos en las maniobras de entradas y salidas de los puertos, entre otras tareas, comenzaron este lunes 3 agosto un paro por tiempo indeterminado, tras la implementación del Decreto 690/2026, que desregula el reglamento vigente para la actividad desde 1991.

La paralización de todos los puertos impacta en gran medida sobre la Hidrovía, por donde circula cerca del 80% de las exportaciones e importaciones de la Argentina.

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Gustavo Idígoras, presidente de CIARA, comentó a Cadena 3 que “estamos superando los 45 barcos y, en caso de que esto no se solucione en el día de hoy, vamos a estar sumando unos 30 barcos más y así sucesivamente. Cada demora de barco es como un taxi que va cobrando entre 50 y 100 mil dólares por día".

Según Idígoras, "Argentina puede entrar en una lista de país sucio, un país inseguro a la hora de cumplir con sus contratos de exportación", lo que beneficiaría a competidores directos como Brasil. Y agregó: "Avalamos cualquier programa de desregulación que implique reducir costos de exportación, pero evidentemente la forma en que se hizo generó una explosión interna en esta actividad".

"La Prefectura, como autoridad competente, tendría que convocarlos a una mesa de trabajo en el día de hoy para encontrar una hoja de ruta que permita implementar el decreto y que todos vuelvan a trabajar", añadió en declaraciones a la misma emisora.

Además, se detuvo la construcción de la terminal offshore del proyecto Vaca Muerta Oil Sur, a partir de la restricción del puerto de Bahía Blanca que impide realizar las maniobras pautadas.

Por su parte, la Cámara Argentina de Energía (CADE) informó que las operaciones portuarias de sus empresas asociadas están interrumpidas debido a la “indisponibilidad de prácticos por un conflicto cuyas causas son ajenas al sector que representan”, y alertaron que podría dificultar el abastecimiento por inconvenientes en el transporte.

Intimación de la Prefectura

Este martes 4 de agosto, la Prefectura Naval Argentina intimó a los más de 500 prácticos “a la inmediata puesta a disposición de sus servicios profesionales de practicaje / pilotaje” ya que su incumplimiento será objeto de sanciones disciplinarias.

El decreto establece que independientemente de las acciones disciplinarias de Prefectura, no cumplir con las tareas podría quedar captada en las previsiones del Código Penal - Delitos contra la seguridad del tránsito y de los medios de transporte y de comunicación, bajo la figuras los artículos 190 o 194, que prevén prisiones de dos a ocho años, y de tres meses a dos años, respectivamente.

En un comunicado, la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) expresó su preocupación y pidió que se establezca una mesa de negociación entre el Gobierno Nacional y los prácticos. “La interrupción de la maniobra de buques no es una disputa sectorial aislada; representa un freno directo e inmediato sobre la economía nacional”, indicó.

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Y añadió: “Reconocemos la idoneidad técnica y el profesionalismo que desempeñan los prácticos en la navegación fluvial y marítima. Sin embargo, no resulta preciso sostener que las medidas de desregulación vigentes comprometan la seguridad operacional: en la práctica, ninguna armadora, capitán o compañía de seguros opera o moverá un buque en vías complejas sin el debido respaldo profesional a bordo. La defensa de la seguridad es un principio compartido por toda la comunidad portuaria y es plenamente compatible con un marco normativo moderno, eficiente y competitivo”.

Pedido de la CAC

Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), señaló que comparte los objetivos de la modernización del régimen de practicaje y pilotaje dispuesta por el Gobierno Nacional.

Sin embargo, la entidad “comprende la disconformidad que los cambios normativos –que incluyen la supresión de barreras regulatorias, la actualización de reglas y la promoción de una mayor competencia entre prestadores–, pueden generar en ciertos sectores. Asimismo, está convencida de que ciertas actividades estratégicas no pueden guiarse exclusivamente por la lógica del mercado si esto deriva en una extranjerización excesiva, siendo la presencia de actores nacionales un requisito para una adecuada preservación de los intereses soberanos”.

Esperando que el paro se levante, “la CAC exhorta a las autoridades competentes a arbitrar los medios a su alcance para que, hasta tanto la medida de fuerza sea superada, se dispongan mecanismos de emergencia, como ser que los servicios de practicaje puedan ser excepcionalmente provistos por la Prefectura Naval Argentina o la Armada Argentina”.

LM