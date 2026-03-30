Pascuas más caras: panaderos advierten aumentos de hasta el 40% en la elaboración de roscas y huevos

Las Pascuas 2026 llegan con aumentos en Argentina impulsados por una suba en los costos de producción de entre el 35% y el 40% respecto al año pasado, según advirtió la Cámara de Industriales Panaderos de la provincia de Buenos Aires (CIPAN), en un contexto de caída del consumo y dificultades para sostener precios accesibles en productos tradicionales como roscas y huevos de chocolate.

Pascuas 2026: productos de la canasta suben hasta 63% con respecto al año pasado

El sector panadero señaló que estos aumentos surgen de un relevamiento realizado junto al equipo económico de CIPAN, donde se evidenció el impacto directo de la suba de insumos en la estructura de costos de producción para esta temporada.

Roscas y huevos: cuánto costarán en Pascuas

En este escenario, las estimaciones anticipan que una rosca de Pascua tendrá un precio que oscilará entre $15.000 y $20.000, mientras que los huevos de chocolate más chicos se ubicarán en una franja de entre $8.000 y $10.000.

Desde el sector advierten que estos valores reflejan el traslado de los mayores costos de elaboración a los precios finales, en un contexto donde se vuelve cada vez más complejo sostener productos accesibles para el consumo masivo.

“Este año va a ser peor que el anterior”, afirmó Martin Pinto, referente de CIPAN y presidente del Centro de Panaderos de Merlo, al describir el panorama que enfrentan las panaderías de cara a esta temporada.

Según indicó, el incremento de los costos de producción complica la capacidad del sector para absorber subas sin trasladarlas a los precios, lo que impacta directamente en la demanda.

En este marco, los panaderos anticipan una nueva caída en las ventas, en línea con la pérdida del poder adquisitivo y la retracción del consumo que atraviesa a distintos sectores.

Baja expectativa por la venta de huevos de pascua

La advertencia pone en evidencia el impacto de la crisis sobre la producción y el acceso a bienes tradicionales, ya que los aumentos no solo encarecen los productos típicos de Pascua, sino que también limitan su alcance para muchas familias.

Los productos de la canasta suben hasta 63%

La canasta de Pascuas 2026 registra fuertes aumentos en Argentina, con subas que alcanzan hasta el 63% en productos tradicionales como pescados, huevos de chocolate y roscas, según un relevamiento de la consultora Focus Market que analiza la evolución de precios en bienes típicos de consumo durante estas fechas religiosas.

Las roscas de Pascua también presentan aumentos destacados en 2026, con la versión artesanal de 500 gramos encabezando la lista con una suba del 63%, al pasar de $8.000 en 2025 a $13.000 este año, reflejando el impacto de los costos en productos de elaboración local.

En tanto, la rosca de 900 gramos muestra un incremento del 52%, mientras que la versión industrial de 400 gramos, comercializada en supermercados, registra una suba del 47%, lo que evidencia que los aumentos alcanzan tanto a productos artesanales como industrializados.

En la categoría de huevos de Pascua, los incrementos también son significativos y abarcan tanto productos industriales como opciones más pequeñas y accesibles, con el Mini Eggs de 24 unidades liderando las subas con un 49% interanual respecto al año anterior.

Le siguen el huevo sorpresa de 150 gramos con un incremento del 45%, el huevo más chico de 17 gramos con un 40%, el de 20 gramos con un 38%, el de 110 gramos con un 28% y el de 55 gramos con un 27%, lo que refleja una suba extendida en toda la oferta disponible en el mercado.

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Por último, en el rubro pescados, el mayor aumento se observa en el kilo de calamar, que sube un 58% interanual, seguido por el filet de merluza con un 27%, la milanesa de pescado con un 15% y el kanikama con un 9%, evidenciando distintas dinámicas dentro del mismo sector.

GZ / lr