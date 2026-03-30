La canasta de Pascua sube hasta 63%: El calamar, la rosca y los huevos de chocolate a la cabeza

La canasta de Pascuas 2026 registra fuertes aumentos en Argentina, con subas que alcanzan hasta el 63% en productos tradicionales como pescados, huevos de chocolate y roscas, según un relevamiento de la consultora Focus Market que analiza la evolución de precios en bienes típicos de consumo durante estas fechas religiosas.

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El informe toma como referencia categorías históricamente asociadas a la celebración, como pescados, huevos de Pascua y roscas, y muestra incrementos generalizados en todos los segmentos relevados, en un contexto donde los precios reflejan tanto factores locales como internacionales.

En el rubro pescados, el mayor aumento se observa en el kilo de calamar, que sube un 58% interanual, seguido por el filet de merluza con un 27%, la milanesa de pescado con un 15% y el kanikama con un 9%, evidenciando distintas dinámicas dentro del mismo sector.

“La mayor suba del calamar frente al filet de merluza se explica principalmente por factores externos”, explicó Damián Di Pace, director de Focus Market, al detallar que la demanda internacional incide directamente en la formación de precios a nivel local.

Según indicó, “hay una demanda externa muy firme —especialmente desde China y Europa— que presiona los precios domésticos vía arbitraje exportador”, lo que sostiene valores elevados incluso en un contexto de buena captura y disponibilidad del producto en el mercado interno.

Huevos de Pascua: aumentos impulsados por el cacao

En la categoría de huevos de Pascua, los incrementos también son significativos y abarcan tanto productos industriales como opciones más pequeñas y accesibles, con el Mini Eggs de 24 unidades liderando las subas con un 49% interanual respecto al año anterior.

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Le siguen el huevo sorpresa de 150 gramos con un incremento del 45%, el huevo más chico de 17 gramos con un 40%, el de 20 gramos con un 38%, el de 110 gramos con un 28% y el de 55 gramos con un 27%, lo que refleja una suba extendida en toda la oferta disponible en el mercado.

En el segmento artesanal, el huevo de Pascua relleno —un producto que ganó popularidad en los últimos años— alcanza un valor aproximado de $29.900 para una presentación de 500 gramos, lo que implica un aumento interanual del 36% frente a los $22.000 registrados en 2025.

“El aumento del precio de los huevos de Pascua en Argentina se explica principalmente por el shock previo en el precio internacional del cacao”, señaló Di Pace, al destacar que el encarecimiento de este insumo clave impacta directamente en los costos de producción de la industria chocolatera.

Roscas y conservas: subas por costos y competencia

Las roscas de Pascua también presentan aumentos destacados en 2026, con la versión artesanal de 500 gramos encabezando la lista con una suba del 63%, al pasar de $8.000 en 2025 a $13.000 este año, reflejando el impacto de los costos en productos de elaboración local.

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En tanto, la rosca de 900 gramos muestra un incremento del 52%, mientras que la versión industrial de 400 gramos, comercializada en supermercados, registra una suba del 47%, lo que evidencia que los aumentos alcanzan tanto a productos artesanales como industrializados.

“Los aumentos en la rosca de Pascua responde principalmente a la suba de costos de insumos clave”, explicó Di Pace, en referencia a productos como harina, huevos, azúcar, crema y chocolate, además de otros costos asociados a la producción.

Por último, el informe también analiza el comportamiento del atún en lata de 170 gramos, que registra un aumento del 25% interanual, en un escenario donde la competencia de productos importados y la dinámica del mercado influyen en la formación de precios.

GZ /lr