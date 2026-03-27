Pascuas: el sector chocolatero anticipa un buen nivel de ventas

Con buenas perspectivas impulsadas por el movimiento turístico, el sector chocolatero se prepara para una Pascua con mayor actividad que en meses anteriores. Las reservas anticipadas en distintos destinos de Córdoba generan expectativas positivas en una temporada que podría marcar un repunte, a pesar de un contexto económico que aún limita el consumo.

En diálogo con Perfil Córdoba, Juan Manuel Ferrari, productor chocolatero de Capilla del Monte, aseguró: “Las reservas vienen muy bien y eso es un indicio. Si las reservas vienen bien, uno puede imaginar que va a haber gente consumiendo”. Además, remarcó que esta tendencia no se limita a una localidad puntual, sino que se replica en diferentes destinos de la provincia.

Más del 50% de los cordobeses no hace ejercicio y el hábito varía según ingresos

De todos modos, advirtió que el contexto económico sigue condicionando el gasto. “No estamos en un momento en que el nivel de consumo sea ni remotamente el de otros años”, explicó, y señaló que, si bien hay movimiento de gente, eso no siempre se traduce en mayores ventas.

Cuánto cuesta el chocolate

En cuanto a los precios, Ferrari detalló que el valor del chocolate se mantiene relativamente estable en comparación con otros períodos, debido a que el cacao no registró nuevos aumentos en origen. Sin embargo, aclaró que los costos internos continúan en alza por factores como el transporte y otros insumos. “El cacao se acomodó y no siguió subiendo, pero todo lo demás sí aumentó”, explicó.

Actualmente, el kilo de chocolate ronda los 100.000 pesos, un valor que, según indicó, se ajusta a la realidad del mercado. En el caso de los huevos de Pascua, el precio suele ser aproximadamente un 20% más alto debido a la mayor mano de obra que requieren. “Tratamos de adaptarnos, porque si no, directamente no vendés”, sostuvo.

Ferrari también cuestionó los valores que se manejan en algunos segmentos del mercado, donde los precios pueden superar ampliamente ese promedio. “No se me ocurriría cobrar 169.000 pesos el kilo, me parece exagerado”, afirmó, al referirse a productos considerados “premium”.

Más allá de los precios, el empresario remarcó que el principal desafío del sector sigue siendo la reducción de márgenes de ganancia. “Trabajamos igual o un poco menos, pero ganamos notoriamente menos. Es algo general, le pasa a todo el mundo”, señaló.

Cristalli, de UEPC, sobre la tercera propuesta de la Provincia: “Es muy superior a las anteriores”

En ese contexto, consideró que el escenario económico actual condiciona la actividad, aunque evitó apuntar a un único factor. “Es un combo general el que hace que no tengamos los márgenes de otras épocas”, explicó.

De cara a las Pascuas, el optimismo se sostiene en la expectativa de una mayor circulación de turistas y en la tradición de consumo asociada a la fecha. “Yo creo que va a ser un buen año”, concluyó Ferrari, confiando en que el movimiento compense las limitaciones del contexto económico.