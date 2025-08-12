Premio Fortuna Mejor Empresa de Real Estate: RAGHSA

Raghsa obtuvo el premio a la “Mejor Empresa de Real Estate” en la 20° edición de los Premios Fortuna. Mariano Vega, gerente general de la compañía, recibió la distinción de la mano de Fabián Barros Requeijo, presidente de Pago TIC.

"En nombre de todo el equipo queremos agradecerle a Editorial Perfil, a Revista Fortuna, a Ceferino Reato y muy especialmente a Jorge Fontevecchia por desarrollar estos premios. La verdad que es una caricia, un mimo que nos marca que estamos en el camino correcto", señaló Vega.

Por otro lado, resaltó que este año RAGHSA salió a la Bolsa siendo este un hito notable para la compañía.

Líder en construcción

Desde 1968, Raghsa lleva construidos 800 mil metros cuadrados y casi 104 mil metros cuadrados de oficinas en alquiler. Todos sus emprendimientos se caracterizan por la calidad, el diseño, la tecnología de vanguardia y la seguridad. Asimismo, existe un fuerte compromiso con el cuidado del medio ambiente.

En ese sentido, sus edificios corporativos fueron diseñados bajo normas LEED y Well y pensados para minimizar el impacto sobre los recursos naturales y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Premios Fortuna

Cada año, la revista Fortuna, de Editorial Perfil, galardona a quienes más se destacaron en la actividad empresaria en la Argentina en diversos sectores como el alimenticio, eléctrico y petrolero e industrias tales como la automotriz, la de telecomunicaciones y bancos.

En esta edición, los premios surgen de la evaluación que realizó Aurum Valores, a través de un equipo liderado por Pablo Repetto, Jefe de Research de Aurum.