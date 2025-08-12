Premio Fortuna Mejor Empresa Alimenticia: Molinos Juan Semino

Durante la 20° edición de los Premios Fortuna, Molinos Juan Semino ganó en la categoría Mejor Empresa Alimenticia. El fundador y accionista principal, Juan Semino, recibió el galardón a manos de Martín Cabrales, el CEO de Cabrales.

Semino agradeció a Editorial Perfil por la distinción de su firma, cuya historia se remonta a mediados del siglo XIX y es líder en el sector agroindustrial, tanto en el mercado interno como externo.

Molinos Juan Semino, líder en el rubro alimenticio

Molinos Juan Semino es una empresa con una trayectoria que supera el siglo y medio, cuyos orígenes se remontan a 1865, cuando fue fundada por don Marcelino Semino. Desde entonces, y a lo largo de seis generaciones, la firma ha permanecido bajo el control de la misma familia, manteniendo como premisa la producción personalizada y el cuidado exhaustivo de la calidad.

Su sede se encuentra en Carcarañá, provincia de Santa Fe, a orillas del río que lleva el mismo nombre y en el corazón de una de las regiones agroindustriales más relevantes del país, clave en la producción y exportación de granos y derivados.

Las operaciones se desarrollan en un predio de 30 hectáreas que concentra todas las etapas de su actividad: acopio, procesamiento, generación de energía hidroeléctrica y biogas, así como administración y comercialización.

La voz autorizada del campo

Considerado entre los diez molinos más importantes de Argentina, Molinos Juan Semino abastece al mercado interno y llega con sus exportaciones a países de América, Asia y Medio Oriente, entre ellos Brasil, Chile, Estados Unidos, Japón, China, Turquía y Rusia.

Entre sus principales productos se destacan harinas, gluten y almidones, tanto nativos como modificados, que sirven de base a reconocidas marcas para la elaboración de alimentos y otros productos industriales.

Premios Fortuna 2025

Cada año, la revista Fortuna, de Editorial Perfil, galardona a quienes más se destacaron en la actividad empresarial en la Argentina en diversos sectores como el alimenticio, eléctrico y petrolero e industrias tales como la automotriz, la de telecomunicaciones y bancos.

En esta edición, los premios surgen de la evaluación que realizó Aurum Valores, a través de un equipo liderado por Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum.