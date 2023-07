Si bien la firma de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional parece asegurada, en especial luego de la voluntad de pago que demostró el gobierno Nacional la semana pasada al desembolsar los u$s2.700 que vencían en junio, el panorama de este mes de julio le pone muchos nubarrones al futuro en tanto aparecen nuevos vencimientos que limarán las ya complicadas reservas del Banco Central.

Algunas consultoras privadas incluso las sitúan en negativo, como es el caso de Ecolatina, que en su último "monitor cambiario semanal" aseguró que "El BCRA hiló su cuarta semana consecutiva con ventas netas en el MULC y con el pago al FMI las Reservas Netas ya se sitúan en terreno negativo por cerca de USD 3.500 M (mínimo histórico)".

Teniendo como marco la recalibración del acuerdo, se vuelve cada vez más determinante que el Gobierno pueda acordar con el Fondo para acceder a nuevos desembolsos que permitan cumplir con los compromisos que vienen.

Puntualmente, esta semana vencen cerca de 1000 millones de dólares a bonistas privados de cupones de los títulos denominados y pagaderos en moneda extranjera que el gobierno ya definió afrontar. Así lo confirmó este martes el Secretario de Finanzas, Eduardo Setti,

Por otra parte, el viernes 7 de julio se debe hacer frente a otro vencimiento con el Fondo Monetario Internacional por u$s1.294 millones.

De acuerdo a datos difundidos por la Oficina del Presupuesto del Congreso, este mes, en total, los compromisos que tiene que atender el Gobierno tanto con el organismo multilateral de crédito como con inversores privados, alcanzan a US$ 4.249 millones en total, sumando amortización de capital e intereses.

¿Se paga o se posterga?

Dada la situación crítica de las reservas, el economista Salvador Vitelli apuntó como una estrategia posible que el gobierno busque pagar los vencimientos de julio también a fin de mes, como hizo en junio pasado, al hacer uso de su derecho como miembro de agrupar pagos de capital y cancelarlos juntos.

"Es muy probable que intenten llevar todos los vencimientos juntos a fin de mes, de modo de tener ya un panorama más claro con el Fondo", analizó para PERFIL Vitelli; y agregó que "de acuerdo a como está establecido el flujo de fondos con el organismo nos deberían hacer un desembolso de unos 4000 millones de dólares que estaba pendiente con lo de junio, una vez que esté listo el nuevo acuerdo que se busca recalibrar. De todas maneras teníamos DEG's por unos 1600 millones pero se pagó un vencimiento por 2700 millones y ahora enfrenta otros 2700 este mes. Con lo cual, apenas quedará positiva la cuenta neta para finales de julio, empezando a ser negativa en agosto", dijo. Y recordó que justamente eso es lo que se discutía con el organismo "la posibilidad de adelantar los desembolsos de este año para evitar estos descalces y al mismo tiempo poder estar algo más tranquilos en el tema cambiario", afirmó el economista.

De todos modos, ratificó que por ahora no hay demasiadas novedades aunque su sensación es que "van a intentar postergar todos los vencimientos a finales de julio especulando ya tener noticias del Fondo y de que vayan a hacer el desembolso pendiente de la revisión que correspondía a junio", completó.

Renegociación y uso de Yuanes

Por su parte, Eugenio Marí, Economista Jefe de la Fundación Libertad y Progreso también mostró su preocupación y calificó a las reservas como negativas. "El pago del último vencimiento al FMI llevó las reservas netas del BCRA a un negativo de US$4.500 millones, muy por debajo de los peores niveles anotados en 2015. Es que para hacerlo el BCRA usó el remanente de DEGs de libre disponibilidad que le quedaban, y el resto lo cubrió con yuanes del swap con China", recordó.

En esta coyuntura de debilidad en las arcas, Marí explicó a PERFIL que la renegociación con el Fondo es importante porque definirá el nuevo cronograma de desembolsos-pagos con el organismo, lo que a su vez aclarará, "parcialmente, el nivel de incertidumbre con el que se transitarán las primarias y las elecciones generales", aseguró. Y en la misma línea sumó: "Recordemos que, a diferencia de 2022, este año el saldo con el FMI es negativo, lo que, combinado con el adelantamiento de liquidaciones de exportaciones al último cuatrimestre de 2022 y la sequía, dejó expuestas todas las falencias del esquema económico actual", indicó.

En cuanto a los próximos vencimientos que vienen el técnico ve posible que el gobierno recurra nuevamente a los yuanes, aunque también explicó que es una solución parcial. "Es cierto que queda un equivalente de US$5.000 millones del swap con China, que ya se demostró puede ser usado para pagar el Fondo y además para aliviar en parte los pagos de importaciones, pero esto es endeudamiento de corto plazo, agrandando la bomba de deuda que recibirá la próxima administración", completó.

Seguimiento minucioso

Por su parte, un análisis de la Fundación Capital también apuntan a que las reservas netas (RIN) se encuentran en una situación de extrema debilidad aunque ya venían complicadas. "Se ubicaban en torno a los - u$s 2.400 millones, incluso previo al pago de u$s 2.700 millones al FMI realizado el viernes pasado (RIN en - u$s 5.200 millones)".

Más allá de la voluntad del gobierno nacional de lograr pronto una reformulación del acuerdo el Fondo, para la Fundación no queda tan en claro qué quiere el organismo. "Si bien el incumplimiento de las metas de déficit primario y de acumulación de reservas ya desde el primer trimestre y el de asistencia monetaria del BCRA al Tesoro en el segundo podría ser tomado con laxitud por el organismo, el FMI tiene reparos para hacer un adelanto de los desembolsos en lo que resta del año", analiza la Fundación Capital y agrega: "En efecto, no quiere que se utilicen estos fondos para intervenir en la brecha cambiaria ni en el mercado oficial de cambios, a una cotización que considera atrasada", detalló

Como dato final, el análisis muestra que las reservas muestra están en una situación de "escaso margen, mientras se continúan acumulando pasivos bajo la alfombra".

Según explican, el deseo de las autoridades de evitar un salto discreto en el tipo de cambio "será difícil de lograr (y más aún después de las PASO), por lo que recomendamos un monitoreo constante de la coyuntura cambiaria, a saber: las reservas internacionales netas versión FMI, las reservas netas versión caja, las compras o ventas de divisas del BCRA al sector privado, el nivel de brecha cambiaria, la variación de los depósitos en dólares y la emisión monetaria utilizada, en principio, para financiar al sector público", advirtieron.