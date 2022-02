Proponen la creación de billetes de hasta 20 mil pesos para ahorrar costos de emisión

Federico Angelini, diputado nacional de Juntos por el Cambio y vicepresidente del PRO, propuso que la creación de los billetes de 2.000, 5.000, 10.000 y 20.000 pesos, a través de un proyecto de Resolución ingresado el 1 de febrero.

El legislador fundamenta su solicitud al Poder Ejecutivo Nacional y al Banco Central de la República Argentina (BCRA) en que “la caída del valor de compra del billete de máxima denominación tiene consecuencias que van más allá de la inflación y representan una erogación muy importante para bancos, instituciones financieras, comercios, empresas y pymes, generando costos de logística, seguridad, tiempo y espacio”, afirmó Angelini.

El legislador considera que "el gobierno debe admitir la inflación actual, sin buscar culpables ajenos, e imprimir billetes de mayor denominación que le permita ganar en costos, espacio, seguridad y tiempo a pymes, bancos, comercios y grandes empresas de logística".

El vicepresidente del PRO considera que “un billete de tan poco valor en términos de poder de compra representa un costo mayor para el Estado a la hora de emitir; por eso, esta propuesta permitiría un ahorro de entre 300 y 400 millones de dólares”.

Según Angelini, en los últimos 50 años, Argentina le ha quitado a la moneda 13 ceros y “probablemente le quitemos 3 más próximamente”, donde cada cero equivale a 1.000% de devaluación. "Eso se refleja en que el billete de máxima denominación hoy es el segundo entre los de menor valor, en dólares, en toda la región, sólo detrás de Venezuela", agregó.

Devaluación del billete de $1.000

El diputado recordó que el billete de $1.000 comenzó a circular en diciembre de 2017 y equivalía a unos U$S 57, según el tipo de cambio oficial de ese momento. “Cuatro años después, al valor oficial, equivale a U$S 9,61 y si tomamos el contado con liquidación, rondaba los U$S 4,09 al 31 de enero pasado”.

El proyecto del diputado Angelini es acompañado por los diputados Mario Barletta, Claudio Poggi, Germana Figueroa Casas, Alfredo Schiavoni, Pablo Torello, Alejandro Finocchiaro, Gerardo Milman, Matías Taccetta, Ingrid Jetter, Sabrina Ajmechet, Mercedes Joury, Juan Martín, Laura Carolina Castets y José Núñez.

