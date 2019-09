Qué hacer con los ahorros: las dos opciones de Orlando Ferreres

El economista Orlando Ferreres se refirió a las recientes medidas económicas tomadas por el Gobierno, auguró tres cotizaciones de dólar y lo que podría suceder con el mercado. En ese marco, explicó qué conviene hacer con los ahorros.

"Se puede decir que esto es un control de precios, va haber un mercado contado con liquidación, uno con el blue y uno oficial, distintos. Posiblemente encontramos tres cotizaciones que puedan ser vistas como un cepo o una manera de diferenciar los mercados”, sostuvo el titular de la consultora Orlando J. Ferreres & Asociados.

El economista opinó que en este contexto la población va a retirar el dinero de sus cuentas: “Hay nerviosismo, la gente va a ir a los bancos, van a sacar parte de los plazos fijos en dólares para ponerlos en otro sistema, más oculto para el sistema bancario. Pero como están los dólares de reserva del BCRA no va haber problema en estos días”.

Para el especialista, la convulsión en los mercados fue producto de la combinación del modelo económico macrista y la victoria de Alberto Fernández en las PASO. “Las medidas que no se han adoptado, si bien aún no están vigentes, van a dar una tranquilidad al mercado, que se va a volver más calmo. Hay reservas y lo que se procura es mantenerlas más en este tiempo para que el Gobierno que entre el 10 de diciembre se encuentre con algo y no con nada, que sería un punto débil para su gestión”, indicó en diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por FM Futurock.

Consultado por qué hacer con los ahorros en dólares: “Si los quieren tener en la mano que es más seguro, es algo que se puede hacer pero también se pierde, o sea que uno lo tiene que pasar a ningún rendimiento”. Y destacó que “no es lo que más conviene pero es lo más seguro”.

“En cuanto al plazo fijo en pesos, que está rindiendo en 60, es evidente que es bastante alto y da un y tipo de cambio de casi de 100 para fin de año, que evidentemente no va a ocurrir. O sea, hay que analizar también las alternativas económicas de todo esto. Por más que nos guste o no”, indicó.

“Si está 60 (el dólar) y la tasa de interés que te pagan en los plazos fijos de casi un año es de 60, tiene que aumentar el 60 por ciento, seis por seis da 36, sería 96 pesos. Pero no es que lo vea a ese valor, vemos que con el plazo fijo se logra un valor parecido a ese”, prosiguió. “Evidentemente es una tasa de interés que no corresponde a la actividad económica, no se concilian ambas cosas”, concluyó.

