Paro del campo | El gobierno estaría más cerca de abrir el mercado de maíz

Por ahora la medida de fuerza del campo sigue adelante. "Hasta el momento no hay resolución oficial sobre la apertura del registro de exportaciones de maíz, y por ende, el paro sigue en pie desde este lunes", indicaron fuentes de las entidades que encabezarán este lunes el paro de comercialización de granos.

Vale recordar que tres de las cuatro entidades que conforman la Mesa de Enlace (Federación Agraria, Sociedad Rural y CRA) llevarán adelante -desde el lunes 11 al miércoles 13 de enero- un cese comercialización de granos en protesta por la decisión oficial de cerrar hasta marzo el mercado de exportación de maíz.

Por su parte, el Gobierno admitió ayer por la noche que podría revisar su decisión de suspender las exportaciones de maíz y reabrirlas antes de lo previsto, luego del encuentro mantenido con representantes de la cadena agroindustrial.

"Las autoridades nacionales expresaron la satisfacción por los acuerdos alcanzados y manifestaron que realizarán una evaluación de los volúmenes informados para determinar si se anticipa la decisión de reabrir el registro para la exportación", dijeron desde el Ministerio de Agricultura, a cargo de Luis Basterra.

El Gobierno trabó las ventas al exterior de maíz hasta fines de febrero, pero trascendió que podría reabrirlas antes de que termine enero. Oficialmente, desde el ministerio no hay cambios desde lo que trascendió anoche.

El campo para por tres días contra la prohibición de exportar maíz

Tal como trascendió del encuentro que el Consejo Agroindustrial Argentino mantuvo ayer con representantes del Gobierno se acordaron tres ejes:



- "Garantizar el abastecimiento interno, mitigar efectos de cambios bruscos de precios internacionales que impactan en el consumo y promover facilidades en el acceso a la producción".

- "Generar una comercialización fluida, considerando las necesidades de la demanda, el abastecimiento interno y los precios.

- "Crear una mesas de trabajo permanente del maíz y trigo que permita darle mayor previsibilidad a las necesidades de cada sector involucrado".

Basterra dijo que "es un importante avance que los sectores involucrados se comprometan a generar mecanismos que, en acuerdo entre privados, ayuden a desacoplar los precios internos del dinamismo de los precios internacionales, garantizando la mesa de los argentinos, la lucha contra la pobreza extrema generando trabajo local".

Basterra mantuvo un encuentro con representantes del sector agroindustrial, los mercados de granos y la cámara avícola, en un intento por destrabar el conflicto desatado por la decisión de suspender las exportaciones de maíz.

La cadena agroindustrial presentó detalles y documentación que avalan que está garantizada la provisión de maíz para el verano, confiaron fuentes cercanas a la agencia NA.

En el encuentro participaron los presidentes de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, José Martins; del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), Gustavo Idigoras; de Maizar, Alberto Morelli; y del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas, Roberto Domenech.

Fuentes cercanas a las negociaciones indicaron que el Gobierno pidió condiciones "muy claras" para evitar problemas en el abastecimiento interno de maíz durante el verano.

Fuerte crítica de JxC al cierre de exportación de maiz: "Desplomará la producción"

A cambio, habilitaría las autorizaciones para que se pueda exportar, lo que algunos preveen podría desactivar el paro anunciado por la Comisión de Enlace para la semana próxima. Sin embargo, fuentes vinculadas al caso explicaron a Perfil que no habrá cambios en el esquema de paro de comercialización planteado "hasta que no se abra el registro de exportaciones de maíz". Lo que no pareciera ser posible en la medida en que aún no se ha publicado ninguna resolución oficial al respecto.

Martins que participó del encuentro de ayer con el gobierno dijo que el sector demostró que hay "maíz suficiente" entre enero y febrero para abastecer al mercado interno hasta que se empalme con la nueva cosecha, desde marzo.

Según estimaciones del sector cerealero, aún quedan en stock unos 9 millones de toneladas de maíz, suficientes para abastecer la demanda interna y también seguir exportando, lo que permitiría el ingreso de divisas.

El maíz cerró ayer a u$s 195 la tonelada en el mercado de Chicago.

Las partes quedaron en seguir analizando el escenario, pero el Gobierno podría dar alguna señal de apertura, lo que derivaría en el levantamiento del paro lanzado para la semana próxima por tres de las cuatro cámaras que conforman la Comisión de Enlace.