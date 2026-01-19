¿Qué poner en el currículum? Datos obligatorios, recomendaciones actuales y qué conviene omitir

En un mercado laboral cada vez más competitivo y atravesado por procesos de selección digitales, saber qué poner en el currículum se volvió tan importante como la experiencia profesional en sí. Reclutadores y especialistas en recursos humanos coinciden en que un CV eficaz no es el más extenso, sino el que comunica con claridad la información relevante para cada puesto.

La duda se repite entre quienes buscan trabajo o desean cambiar de empleo: ¿hay que incluir dirección, DNI o fecha de nacimiento? ¿La foto sigue siendo obligatoria en 2026? ¿Qué datos ya no se usan y pueden jugar en contra? Este artículo funciona como una lista de verificación actualizada sobre los datos para el CV, basada en recomendaciones de expertos en selección de personal y guías de empleabilidad internacionales.

¿Qué poner en el currículum? Datos obligatorios y qué omitir en 2026

Datos de contacto esenciales: lo mínimo e indispensable

El primer bloque del currículum debe permitir que el reclutador pueda contactarte sin esfuerzo. Los especialistas coinciden en que hoy basta con tres datos clave: nombre y apellido, correo electrónico profesional y número de teléfono.

El email debe ser serio y claro, preferentemente con nombre y apellido. Las direcciones informales o con apodos suelen generar una mala primera impresión, especialmente en procesos corporativos o internacionales.

En cuanto al teléfono, alcanza con un número móvil activo, sin necesidad de aclarar horarios ni líneas alternativas. En búsquedas globales o remotas, se recomienda incluir el código de país.

LinkedIn: un dato cada vez más relevante

Sumar el perfil de LinkedIn dejó de ser opcional. Según informes de consultoras de recursos humanos, más del 90% de los reclutadores revisa LinkedIn antes de avanzar con una entrevista.

Qué poner en el currículum en 2026: datos obligatorios, recomendaciones y qué conviene omitir

El perfil debe estar actualizado y alineado con el currículum: cargos, fechas y descripciones coherentes. No es necesario incluir otras redes sociales, salvo que el puesto esté vinculado a comunicación, marketing, diseño o creación de contenido.

Dirección: qué se pone y qué no

Uno de los errores más frecuentes es incluir la dirección completa. Hoy ya no se recomienda colocar calle y número. En la mayoría de los casos, alcanza con indicar ciudad y país, especialmente si el trabajo es remoto o híbrido.

La dirección exacta no aporta valor al proceso de selección y, además, implica compartir un dato sensible que no es relevante en etapas iniciales.

DNI y fecha de nacimiento: datos que se omiten

Otra duda habitual es si hay que incluir el DNI o la fecha de nacimiento. Las guías actuales de empleabilidad coinciden en que no son datos obligatorios y, en muchos casos, se desaconsejan.

La tendencia internacional apunta a currículums más neutrales, enfocados en habilidades y experiencia, para evitar sesgos etarios o discriminación. En 2026, la edad no debería ser un filtro implícito en un CV profesional.

Formación académica: cómo presentarla correctamente

La sección de educación debe ser clara y ordenada. Se recomienda incluir el título obtenido, la institución y el año de finalización o cursada. Si la carrera está en curso, conviene aclararlo de forma explícita.

En perfiles junior o sin experiencia laboral, la formación académica puede ubicarse al inicio del currículum. En perfiles senior, suele colocarse después de la experiencia profesional.

No es necesario detallar el colegio secundario si se cuenta con estudios universitarios o terciarios, salvo que sea el máximo nivel alcanzado.

Experiencia laboral: foco en lo relevante

Aunque no forma parte de los “datos personales”, la experiencia es el corazón del CV. Los expertos recomiendan describir logros y responsabilidades concretas, evitando listas genéricas de tareas.

El orden debe ser cronológico inverso, comenzando por el empleo más reciente. En cada puesto, conviene destacar resultados medibles o aportes específicos a la organización.

¿Es obligatorio poner foto en el currículum en 2026?

La respuesta corta es: no. En muchos países y empresas, la foto ya no es obligatoria y, en algunos casos, se evita deliberadamente para reducir sesgos.

Sin embargo, en mercados como el argentino o en rubros vinculados a atención al público, comunicación o medios, la foto sigue siendo habitual. Si se decide incluirla, debe ser profesional, con fondo neutro y buena iluminación.

No se recomiendan selfies, fotos recortadas ni imágenes informales.

Hobbies e intereses: cuándo suman y cuándo restan

Durante años, los hobbies fueron un clásico del currículum. Hoy, solo se aconseja incluirlos si aportan valor real al puesto. Idiomas, voluntariados, actividades deportivas de alto rendimiento o proyectos creativos pueden sumar.

En cambio, intereses genéricos o irrelevantes ya no se ponen. Mencionar que “te gusta ver series” o “salir con amigos” no aporta información útil al reclutador.

Datos que ya no se incluyen en un CV moderno

Entre las cosas que quedaron obsoletas se encuentran el estado civil, la cantidad de hijos, la nacionalidad (salvo que sea un requisito legal) y referencias personales sin solicitud previa.

Estos datos no solo son innecesarios, sino que pueden generar prejuicios o desviar el foco del análisis profesional.

Extensión y formato: menos es más

Los especialistas recomiendan que el currículum tenga una o dos páginas como máximo, con diseño limpio y buena legibilidad. El exceso de información suele jugar en contra.

El uso de títulos claros, viñetas y tipografías simples facilita la lectura rápida, clave en procesos donde los reclutadores revisan decenas de CV por día.

Adaptar el CV a cada búsqueda

Un error frecuente es enviar el mismo currículum a todas las ofertas. Ajustar palabras clave, experiencia relevante y enfoque según el puesto aumenta significativamente las chances de avanzar en el proceso.

Este punto es especialmente importante en sistemas de selección automatizados, que filtran CV según términos específicos del aviso.

La importancia de la coherencia

Todos los datos del CV deben ser coherentes entre sí y con el perfil profesional online. Inconsistencias en fechas o cargos suelen generar desconfianza.

La claridad y la honestidad siguen siendo valores centrales en cualquier proceso de selección.

Idiomas y habilidades digitales

Los idiomas deben indicarse con nivel real, evitando sobreestimaciones. En cuanto a habilidades digitales, conviene priorizar aquellas que sean relevantes para el puesto y estén actualizadas.

Listas extensas de programas básicos ya no resultan atractivas para perfiles profesionales.

CV y privacidad: un punto clave en 2026

La protección de datos personales es un tema cada vez más relevante. Incluir solo la información necesaria reduce riesgos y se alinea con buenas prácticas recomendadas por expertos en empleabilidad. Compartir datos sensibles queda reservado para etapas avanzadas del proceso, nunca en el primer contacto.

El currículum no es una biografía completa, sino una herramienta estratégica. Su objetivo es abrir la puerta a una entrevista, no contar toda la historia laboral. Saber qué poner en el currículum y qué dejar afuera es parte de una búsqueda laboral inteligente y actualizada.