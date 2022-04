¿Qué tienen en cuenta los reclutadores de RRHH a la hora de elegir a un postulante?

Postularse para un puesto de trabajo tiene ciertos requerimientos. Hay factores como la puntualidad, un CV sin faltas de ortografía, la forma de presentarse y de hablar que marcan la diferencia a la hora de ser seleccionado o no para un empleo,

En ese sentido, Bumeran elaboró un informe, en base a las respuestas de de RRHH de varios países de la región, para conocer qué se tiene en cuenta al momento de tomar la decisión de contratar o no a un talento.

Nueve de cada 10 reclutadores considera que la experiencia laboral previa es uno de los factores determinantes a la hora de elegir los currículums de quienes pasan a la siguiente etapa del proceso de selección.

En contraste, solo 4 de cada 10 mencionaron los logros académicos como elemento esencial para ser seleccionado. Además de la experiencia laboral previa, 7 de cada 10 especialistas consideraron fundamental la correspondencia de las habilidades del postulante con lo que requiere el puesto y 6 de cada 10 seleccionaron la expectativa salarial del candidato.

Con respecto a los otros factores esenciales a la hora de seleccionar un CV, resaltaron la forma en la que está elaborado en cuanto a su redacción, su diseño y presentación. También hicieron referencia a las empresas en las que trabajó anteriormente el postulante.

“La expectativa salarial es un tema que puede generarle dudas a los postulantes. ¿Cuánto pongo? ¿Es mejor poner mucho o poco? Lo recomendable es tratar de investigar: preguntarle a conocidos que trabajan en puestos o empresas similares cuánto cobran, o buscar el salario requerido promedio en nuestro Index de Salarios, por ejemplo”, indicó Carolina Sesta, Head of People de Bumeran.

Como factores que hacen que se descarte un CV, los reclutadores volvieron a mencionar la redacción y presentación. Muchos currículums no tienen la información necesaria, tienen una mala confección, fechas incongruentes y faltas de ortografía. Esto puede generar la impresión de que el candidato no se tomó el tiempo necesario para completar la postulación. También es importante que la fotografía sea ejecutiva, muchas veces los postulantes eligen fotos informales que no tienen nada que ver con un currículum.

Etapa de entrevistas

Llegado el momento del primer encuentro con los reclutadores, es importante hacer foco en “la forma de comunicarse y responder a las preguntas”.

El 76% consideró elemental constatar que el postulante cuenta con “las habilidades blandas requeridas para la posición”. Las habilidades blandas o soft skills son aquellas que no tienen que ver con lo técnico sino con tu forma de relacionarte con tus compañeros, de comunicarte o de resolver problemas. Estas habilidades pueden estar enunciadas en los avisos laborales cuando se alude a, por ejemplo, “capacidad de liderazgo”, “flexibilidad para aprender y adaptarse” o “resolución proactiva de problemas”.

Otro factor a considerar es que los postulantes brinden más información sobre su experiencia en puestos o tareas similares. Ahondar en la experiencia detallada en el currículum y las tareas ya elaboradas puede hacer que los especialistas en RRHH noten las similitudes entre esas posiciones y a la que se postula el candidato y se hagan una idea más clara de su idoneidad para el cargo.

Quien realiza la entrevista laboral presta mucha atención a que lo que diga el entrevistado se corresponda con lo enunciado en el CV, la puntualidad y que el candidato demuestre realmente interés en el puesto. También se refirieron a la comunicación no verbal, o sea todo aquello que acompaña a la palabra como las entonaciones, los gestos, las expresiones o los movimientos corporales.

“A veces la respuesta verbal a una pregunta no es acompañada por lo no verbal. El entrevistado puede, por ejemplo, tirarse para atrás en señal de rechazo, se le puede quebrar la voz al ponerse nervioso o puede gesticular en sentido contrario a lo que dice verbalmente. Estos pueden ser indicios de incomodidad o de que lo que se está diciendo no es exactamente así”, explicó Sesta.

En una entrevista de trabajo no importa sólo lo que decimos sino también cómo lo decimos. El interés al responder, la forma de reaccionar a una pregunta compleja o el saber escuchar al otro pueden ser elementales. Una entrevista grupal puede ser muy útil para observar la manera que tiene el candidato de relacionarse con otros.

Dar con el perfil

“Al momento de elegir un talento se sopesan factores de todo el proceso de selección y se elige a aquellos candidatos que más se adapten al perfil que se busca. Sus habilidades técnicas deben complementarse con las blandas. La experiencia en posiciones similares es elemental, pero su desenvolvimiento en las entrevistas también lo es. En definitiva, cada factor suma”, concluyó Sesta.

Al finalizar un proceso de selección la mayor parte de los candidatos no va a ser elegido para el puesto. Esto es algo lógico ya que los postulantes son varios y el puesto suele ser solo para uno. Según el 73% de los reclutadores, los que no son seleccionados se debe a que no se adaptan a las necesidades de la posición. No basta con que el el cv esté completo y prolijo, el desenvolvimiento en la entrevista haya sido destacable o la experiencia sea necesaria para el puesto. Para los especialistas, las habilidades del talento tienen que encajar con el puesto.

RM / LR