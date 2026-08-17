Quintela relanzó los "Chachos" para mover el consumo en La Rioja: quiénes los recibirán

Desde este lunes 17 de agosto, el Gobierno de La Rioja volvió a poner en circulación los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), conocidos popularmente como “Chachos”, con el objetivo de reforzar los ingresos de las familias y reactivar la actividad comercial en medio de la recesión y la caída de los recursos coparticipables.

La medida, impulsada por la administración del gobernador Ricardo Quintela, contempla el otorgamiento extraordinario de 50.000 Chachos por persona y alcanzará a unos 80.000 beneficiarios. En total, la provincia prevé inyectar $4.000 millones en esta cuasimoneda a través del programa.

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Entre los beneficiarios se encuentran empleados de planta de la administración pública provincial, trabajadores alcanzados por programas o contratos estatales, jubilados de la Policía y del Servicio Penitenciario, empleados municipales y docentes cuya liquidación depende del Ministerio de Educación provincial.

En el caso de los trabajadores municipales, cada municipio, incluido el de la Capital, estará a cargo de organizar su propio operativo de pago, según informó el Gobierno riojano.

La nueva emisión de los BOCADE se produce mientras La Rioja atraviesa un conflicto por su deuda y permanece en default.

Qué son los "Chachos" y cuando debutaron

Los "Chachos" fueron lanzados en 2024 en La Rioja como un recurso anticíclico frente a al recorte del Gobierno libertario de las transferencias a las provincias. El ajuste llevó a La Rioja al default y a una fuerte recesión.

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Antre ese panorama, el gobernador justicialista Ricardo Quintela, crítico abierto de Javier Milei, implementó la cuasimoneda cuyo nombre homenajea al caudillo federal riojano Ángel Vicente"Chacho" Peñaloza.

En aquel momento Quintela habló de un "bono adicional" para ayudar a la población en sus compras. Los comerciantes fueron alentados a aceptarlos.

LT