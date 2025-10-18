Rappallini, de la UIA: “La confianza se recupera honrando las deudas”

En medio del ruido preelectoral y la asistencia financiera del Tesoro de Estados Unidos como salvataje, la industria pasa por un momento de fuerte caída de la actividad y debate sobre la competitividad. En ese contexto, el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, subrayó que la ayuda externa es positiva, pero insuficiente ya que la clave para atraer inversiones a largo plazo es la seguridad jurídica.

En una entrevista exclusiva con PERFIL durante el 61° Coloquio de IDEA de Mar del Plata, planteó la necesidad de una profunda reforma impositiva, una modernización laboral y una mayor integración al mundo para que la Argentina pueda, finalmente, “nivelar la cancha” y competir a nivel regional e internacional.

—Dentro de la cuestión impositiva y en términos de industria, ¿creés que es viable una Argentina repensando su sistema impositivo?

—Sí, yo estoy convencido de que la Argentina con la reforma impositiva, bajando los impuestos de 50 puntos a 32 –que es el objetivo de la reforma–, más una modernización laboral, puede lograr ser muy competitiva contra la región y también contra los países occidentales. La competencia contra China es otro partido, pero sí, contra la región vamos a estar competitivos.

—¿Qué se espera del futuro de los acuerdos comerciales? Ahora se está hablando de un pacto con Estados Unidos, pero también con otros países.

—Es fundamental. La integración es fundamental en este modelo, porque la Argentina si empieza a crecer los necesita, así como todos los países de estas dimensiones. Para mí, la alianza con Estados Unidos y, por otro lado, la alianza del Mercosur con Europa son fundamentales. Y creo que ahí hay muchísimas oportunidades ya que es muy positiva la integración, las exportaciones, las inversiones en todo el país, la posibilidad de asociatividad con empresas americanas, europeas, que tenemos una raíz cultural muy, muy cercana.

—¿Qué señal les da a estos potenciales países con los que se puede acordar el respaldo financiero que comprometió EE.UU.?

—La confianza es algo que se recupera con el tiempo. Si bien estamos recibiendo una ayuda, también es importante que nosotros mantengamos o cumplamos. Que los contratos se paguen, que todas las deudas se honren.