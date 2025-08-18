El real blue hoy lunes 18 de agosto en el mercado informal cotiza $229,75 para la compra y $241,75.

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el real oficial, hoy lunes 18 de agosto, cotiza en $240,00 para la compra y $250,00

A su vez, el real tarjeta, que es el utilizado para compras en el exterior, tiene un valor de referencia de $241,00 para la venta, mientras que la compra es de $326,30.

Es la moneda de curso legal de Brasil desde 1994. En la actualidad, es la divisa más fuerte de América Latina y la 20° moneda más intercambiada en todo el mundo.

El símbolo del real brasileño es R$ y cuenta con los siguientes billetes: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales. En cuanto a monedas, abarcan desde los: 5, 10, 25, 50 centavos y de un real. Anteriormente, en 1942, circuló una primera versión del real que fue reemplazada por el cruzeiro.

A cuánto opera el dólar y euro blue hoy

En el mercado paralelo, el dólar blue hoy opera a $1300,00 para la compra y $1320,00 para la venta.

Según la pizarra del BNA, el dólar oficial lunes 18 de agosto opera $1270,00​ para la compra y $1310,00 para la venta.

Por su parte, el euro blue hoy este 18 de agosto opera a $1545,85 para la compra y $1569,27 para venta, respectivamente. Mientras que el euro oficial opera a $1490,00 para la compra y a $1565,00 para la venta.