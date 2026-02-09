Reforma laboral: las fintech respondieron a los bancos por el cobro de salarios en billeteras virtuales

Un artículo del proyecto de ley de reforma laboral del oficialismo que comenzará a tratarse esta semana en el Congreso divide a los bancos y las fintech. El artículo 35 del proyecto oficial abre la posibilidad de que trabajadores y jubilados puedan optar por el depósito de sus sueldos y haberes en billeteras virtuales, algo que hasta el momento está permitido solo .

Marcelo Mazzón, director Ejecutivo de la Asociación de Bancos Públicos y Privados (Abappra), reiteró el “enérgico rechazo” a la apertura, ya que considera que “la habilitación de billeteras virtuales para el pago de haberes pone en riesgo la liquidez del sistema y el crédito productivo”.

Abappra resaltó que los Proveedores de Servicios de Pago (PSP), como se conoce a las billeteras virtuales, “no se encuentran alcanzados por las protecciones legales esenciales” que poseen las cuentas sueldo y jubilatorias.

Otro de los puntos clave que marcaron desde la Asociación es la “ausencia de garantías y mayor riesgo patrimonial para los usuarios”. Aclara que los fondos depositados en cuentas bancarias cuentan con un sistema de “triple protección” integrado por el Seguro de Depósitos (Sedesa) que cubre hasta $ 25 millones por persona, por cuenta y por depósito.

Además, describen que tienen el estatus de pasivo privilegiado sobre la totalidad de los activos del banco y un régimen de resolución especial. Las billeteras, en cambio, “carecen por completo de estas protecciones. En caso de insolvencia de un PSP, los fondos de trabajadores ingresarían a la masa concursal sin prioridad”.

Con respecto al crédito, Abappra considera que un desplazamiento marginal de las cuentas sueldo hacia las apps provocaría una “erosión estructural del fondeo prestable superior a un billón de pesos”. De esta manera, la contracción potencial del crédito bancario se ubicaría en un rango de entre 3,8 y 6,4 billones de pesos, que generaría “claros e inmediatos efectos adversos y directos sobre la inversión, el empleo y el crecimiento económico”.

La respuesta de las fintech

Desde la Cámara Argentina de Fintech salieron a responder al cuestionamiento de las entidades bancarias, reiterando su posición a favor de las cuentas sueldo en billeteras virtuales.

La Cámara sostiene que las cuentas de pago ya son un componente estructural del sistema financiero argentino y señalan que según el Banco Central de la República Argentina, en diciembre de 2025 se registraron 753 millones de transferencias inmediatas en pesos por un total de $88,7 billones (+24,8% en cantidad de operaciones y del 24,4% en montos reales de crecimiento interanual).

“El 75% de esas transferencias tuvo como origen o destino una CVU, es decir, una cuenta de billetera digital. En términos simples, millones de personas ya administran su dinero todos los días a través de estas cuentas”, indica la entidad.

Por otro lado la Cámara Argentina Fintech puntualiza que los PSP “ofrecen cuentas de pago se encuentran registrados y supervisados por el BCRA, bajo un marco regulatorio específico que contempla obligaciones operativas, tecnológicas, informativas y de protección al usuario”.

Además, agregan que la normativa vigente del BCRA establece que el 100% de los fondos de los usuarios en cuentas de pago debe mantenerse depositado en cuentas bancarias a la vista, separadas del patrimonio del PSP. Por ello, “tanto si un salario se acredita en una cuenta bancaria como en una cuenta de pago, los fondos se encuentran alojados en bancos”.

Para la Cámara, “la resistencia de los bancos no responde a una preocupación por la seguridad, sino a la defensa del fondeo gratuito que obtienen de los salarios cautivos. Al retener estos depósitos se aseguran capital a costo cero para financiar sus préstamos y comisiones, evitando competir en un mercado abierto donde el trabajador sea libre de elegir”.

“Su advertencia sobre la ‘caída del crédito’ solo evidencia que su modelo de negocio depende de mantener privilegios regulatorios en lugar de ofrecer mejores servicios que los de las fintech”, añaden.

