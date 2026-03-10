El envío de dinero hacia América Latina y el Caribe alcanzó un hito histórico al cierre de 2025. Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reveló que las remesas treparon a los USD 174.400 millones, lo que representa un incremento interanual del 7,2%. En este escenario, donde Sudamérica logró captar más de USD 36.300 millones de ese total, la tecnología financiera asume un rol protagónico para ofrecer soluciones operativas a millones de personas que dependen de estas divisas para su subsistencia diaria.

El flujo constante de capitales transfronterizos, impulsado por factores migratorios y la necesidad de complementar ingresos locales, transformó el horizonte de las billeteras virtuales y los servicios digitales. Los usuarios demandan canales que eliminen la burocracia, recorten los tiempos de espera y faciliten el acceso al dinero.

En respuesta a esta dinámica, la fintech regional Takenos anunció una funcionalidad que permite solicitar dinero del exterior mediante un link generado desde su propia aplicación. El mecanismo facilita que un usuario local cree un enlace de pago y lo comparta con contactos fuera del país a través de WhatsApp o correo electrónico. La principal ventaja operativa de la herramienta radica en que el emisor foráneo concreta la transferencia internacional sin necesidad de registrarse previamente en la plataforma.

“En Latinoamérica, miles de familias están conectadas con personas que trabajan en el exterior y envían dinero de forma periódica. El objetivo es que ese intercambio sea una experiencia simple tanto para quien envía como para quien recibe”, señaló Lucas Posada, CEO y fundador de Takenos.

Posada lidera la compañía que ya superó los 800.000 usuarios en más de 20 países. Durante 2025, la firma cerró una ronda de inversión de USD 10 millones co-liderada por los fondos estadounidenses Variant y Lattice.

Alternativas de cobro frente a un mercado en expansión

El ecosistema de cobros internacionales abarca mercados estratégicos de la región como Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador. Para dimensionar el volumen de estas operaciones, basta observar el corredor entre Estados Unidos y Ecuador, que moviliza más de USD 5.900 millones anuales. A nivel intrarregional, el flujo de divisas entre Argentina y Perú también destaca con movimientos que superan los USD 600 millones cada año.

Para captar esta demanda, la nueva solución digital habilita múltiples vías de fondeo. Entre las opciones de pago disponibles figuran la "transferencia bancaria en dólares desde Estados Unidos", los giros en euros desde Europa y el "envío en criptomonedas desde una wallet". El sistema también integra pagos con tarjeta de crédito o débito (con una comisión del 5%), cobros vía Pix, código QR y transferencias entre cuentas de la misma plataforma.

El diseño del proceso apunta a captar a un segmento demográfico específico: personas que reciben dinero de forma recurrente y que, muchas veces, "no necesariamente están familiarizados con herramientas financieras digitales". La premisa de estos desarrollos es permitirles administrar sus fondos de manera directa, ya sea para recibir dólares, para el consumo local o para su derivación hacia una cuenta bancaria.

