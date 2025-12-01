Solo el 2% de los profesionales que exportan servicios digitales cobran en pesos

El peso argentino prácticamente dejó de ser una opción de pago para quienes exportan servicios. Según se detalló en un informe de la plataforma Bitwage, solo el 2% de los argentinos decide cobrar en moneda local, el resto prefiere dólares digitales o stablecoins que funcionan como resguardo frente a la incertidumbre local.

En el informe se detalló que el 30% cobra en USDC (stablecoin emitida por Circle Internet Financial), el 22% en USDT (stablecoin emitida por Tether Limited), y otro 10% directamente opta por dólares a través de aplicaciones financieras.

Las stablecoins empiezan el camino de pasar del uso individual al corporativo y la Argentina no está lejos de ser uno de los primeros países de la región en adoptarlo. "El uso de stablecoins está creciendo a un ritmo exponencial, pero la infraestructura de pagos empresariales sigue anclada en sistemas lentos y bancos que no hablan entre sí”, afirmó Jonathan Chester, CEO de Bitwage.

“Siempre existió la necesidad de ahorrar y operar en dólares, pero lo que hicieron las stablecoins fue volver cotidiano ese acceso: no solo para grandes operaciones, sino también para freelancers, empleados y empresas con transacciones internacionales. En definitiva, aceleraron una dolarización digital del ecosistema financiero global", añadió Chester.

Cambios en los nuevos clientes, de Estados Unidos a Europa

Según se detalló en el informe, hasta hace poco, el mapa de pagos era casi monopólico: hasta 2024, el 94% de los cobros provenía de Estados Unidos y apenas un 5% desde Europa. Pero este año esa proporción cambió a 88% y 12%, respectivamente.

El director de Argentina de CryptoMarket, Guillermo Escudero, sostuvo que “el argentino tiene algo que es difícil de explicar, pero fácil de ver en los datos: una enorme capacidad de adaptación. Esa elasticidad cultural es parte del motivo por el cual los profesionales argentinos hoy son muy codiciados fuera del país”.

“Es una cultura económica arraigada: el argentino piensa, ahorra y opera en dólares. Con la llegada del dólar digital, era natural que una parte de ese volumen migrara hacia stablecoins, y eso explica en parte el crecimiento de los pagos internacionales. Incluso la cuenta capital de la Balanza de Pagos mostró una leve recuperación”, agregó Escudero.

Salario promedio de trabajadores de servicios digitales

La empresa Bitwage mencionó en su informe el cambio cualitativo en el tipo de empleado. El monto promedio por persona en el último año fue de US$ 1.475, pero en la comparativa del último trimestre, el promedio asciende a US$ 2.586.

Lo que resaltaron es que actualmente predominan los profesionales consolidados —desarrolladores, programadores, tecnólogos, consultores, diseñadores senior—, mientras los freelancers que hacían tareas menores migraron hacia otras plataformas de cobro.

Por último, el trabajo remoto argentino dejó de ser un mercado atomizado de tareas pequeñas y se transformó en un ecosistema profesional que opera con estándares globales.

