Reparación histórica del vínculo fiscal: hacia un sistema basado en libertad y cooperación

Los anuncios realizados el pasado 22 de mayo por el Poder Ejecutivo Nacional no constituyen una mera batería de medidas fiscales o administrativas. En realidad, representan una propuesta de cambio de régimen: por primera vez en décadas, el Estado argentino plantea una arquitectura tributaria fundada no en la presunción de evasión, sino en la confianza ciudadana.



El Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, tal como fue presentado por los principales funcionarios económicos del gobierno nacional, promueve una reconfiguración estructural del sistema fiscal y financiero. Se eliminan controles que durante años burocratizaron decisiones económicas cotidianas, se implementa un régimen simplificado para el Impuesto a las Ganancias, y se crea un sistema de finanzas abiertas que reposiciona al contribuyente como sujeto colaborativo y no como sospechoso predeterminado.



El diagnóstico que subyace a esta reforma parte de una idea central: buena parte de la informalidad que atraviesa a la economía argentina no responde a prácticas fraudulentas deliberadas, sino a un contexto impositivo que ha resultado incompatible con la sostenibilidad del trabajo y la producción en blanco. En lugar de penalizar esa conducta defensiva, se propone ahora revertir los incentivos que empujaron históricamente a ciudadanos y empresas fuera del sistema. La informalidad, lejos de ser tolerada, es leída como síntoma de una falla estructural del diseño tributario.



Durante la presentación oficial, se expuso que el 50% de la economía argentina opera en la informalidad y que apenas 11.000 contribuyentes explican más del 70% de la recaudación. En línea con este diagnóstico, el decreto firmado por el Presidente de la Nación consigna que 10.000 grandes contribuyentes fueron responsables del 80% de la recaudación nacional en 2024, y reconoce expresamente que la “asfixia fiscal ha generado una distorsión estructural en la economía”.



El nuevo régimen tributario se articula desde una visión que desplaza el enfoque universal de control por un criterio selectivo basado en riesgo. Esto se traduce en la eliminación de múltiples regímenes informativos obligatorios, la reducción de las exigencias de reporte sobre operaciones de bajo monto y la redefinición del rol de la Unidad de Información Financiera, que deberá priorizar perfiles de riesgo real asociados a delitos complejos como el narcotráfico o la financiación del terrorismo. La reforma se alinea con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y propone una lógica más eficiente y focalizada de control estatal.



Uno de los núcleos operativos del nuevo esquema es la modalidad simplificada y opcional del Impuesto a las Ganancias. La ARCA tendrá a su cargo la elaboración de liquidaciones prearmadas sobre la base de la información con la que ya cuenta el organismo y la que provea el contribuyente. Este sistema prescinde de la declaración de consumos personales o variaciones patrimoniales, y se limita a considerar la facturación y las deducciones admitidas. El decreto lo prevé exclusivamente para personas humanas o sucesiones indivisas residentes que obtengan rentas de fuente argentina y exime a quienes se adhieran de presentar las declaraciones patrimoniales exigidas por el Decreto 862/2019. Se trata de una herramienta orientada a facilitar la reincorporación de contribuyentes al sistema, en un marco regulado, voluntario y con bajo nivel de conflictividad.



La medida genera las condiciones para que quienes poseen activos no declarados, en particular ahorros en moneda extranjera acumulados fuera del sistema formal, puedan integrarse al circuito económico sin estar expuestos a acciones retroactivas o sancionatorias. La estrategia no descansa en una amnistía general, sino en la posibilidad de restablecer la condición de contribuyente activo en condiciones previsibles y menos intrusivas.



En paralelo, se avanza en la creación de un sistema de finanzas abiertas que permitirá a las personas humanas y jurídicas, mediante su consentimiento expreso, compartir información con las entidades financieras registradas ante el Banco Central. Esta apertura apunta a facilitar el acceso al crédito, mejorar la competencia en el sector bancario y promover la inclusión financiera. El Banco Central será la autoridad de aplicación del sistema y tendrá a su cargo la definición de estándares técnicos, así como la articulación con organismos públicos y entidades participantes. El sistema asegura la protección del secreto fiscal, salvo autorización expresa del titular de los datos.



Este conjunto de reformas sienta las bases para una transformación de fondo. El decreto no agota la reforma tributaria anunciada, pero constituye un primer paso normativo de ejecución inmediata. Muchas de las definiciones pendientes —como el eventual blindaje legal de los nuevos esquemas o la adecuación legislativa del impuesto a las ganancias— dependerán de un debate parlamentario aún en desarrollo.



El enfoque adoptado por el Gobierno Nacional no solo busca aliviar la presión fiscal formal, sino modificar la relación simbólica entre el Estado y sus contribuyentes. Donde antes se presuponía evasión, ahora se ofrece la posibilidad de una cooperación simplificada. Donde antes se incentivaba el ocultamiento patrimonial, ahora se ofrece un marco de reincorporación razonable y sin coerción.



La propuesta implica, en definitiva, un cambio de lógica: desplazar el control masivo por la focalización, sustituir la amenaza por la previsibilidad, y construir un sistema en el que el cumplimiento no sea una carga sino una vía de acceso al crédito, al desarrollo y a la ciudadanía económica plena. Su consolidación requerirá tiempo, estabilidad política y credibilidad institucional. Pero, al menos por diseño, propone un horizonte fiscal donde la libertad, la formalidad y la confianza no se perciban como términos incompatibles.

* Socia de Impuestos, BDO en Argentina.