Ricardo Arriazu advirtió que Argentina será un país caro: "Generará quiebras y creación"

El economista Ricardo Arriazu, uno de los más escuchados por el presidente Javier Milei, señaló que Argentina necesita tener US$ 100.000 millones de reservas en el Banco Central y que éste ya debería haber intervenido en el mercado cambiario para reforzarlas. Además, afirmó que el país será caro "como en su época de oro", generando quiebras y creación de empresas.

En la actualidad, las reservas de la autoridad monetaria se ubican en US$ 38.375 millones, reforzadas poco tiempo atrás por préstamos del FMI y de otros organismos de crédito internacionales.

"Argentina, para la sustentabilidad futura, necesita US$ 100.000 millones de reservas”, afirmó Arriazu en un evento financiero organizado por VALO. Y añadió: “Obviamente que eso nunca lo vamos a conseguir por la cuenta corriente, sino que tiene que venir por la cuenta capital, que es confianza. También tiene que haber intervención en el mercado. De ahí viene mi problema con las bandas, porque no se interviene”.

Arriazu sostiene que el Gobierno busca que el precio de dólar se ubique en el piso de la banda, que es de $1.000. “Yo ya hubiera intervenido en el mercado” para acumular reservas, afirmó.

“La Argentina es el único país que tiene superávit gemelo en América Latina y es uno de los pocos del mundo; eso nos protege enormemente. Brasil, en cambio, tiene un enorme problema fiscal, pero tiene US$ 370.000 millones de reservas. En el último tiempo perdió US$ 40.000 millones, pero todavía tiene US$ 370.000 millones", agregó.

Acerca de la decisión del Gobierno de emitir un nuevo bono, analizó que "eso va a las reservas. Claramente, en algún momento el Gobierno va a volver al mercado voluntario de capitales de afuera”.

Arriazu afirmó que "los dólares van a venir y, para que el tipo de cambio no se derrumbe, este es el momento donde la Argentina tiene que comprar".

"El país tiene que sacarse de encima lo del problema de la emisión monetaria no deseada. China y Japón multiplicaron por 100 su base monetaria y no tuvieron inflación", agregó.

Argentina, país caro

Por otra parte, señaló que en adelante Argentina “va a ser un país caro, como lo fue en la época de oro; eso va a provocar quiebras y creación. Habrá algunas empresas que quiebren cuando no deberían quebrar, otras deberían desaparecer, pero es duro porque hay gente que está metida adentro. Por eso me atreví a sugerir que una de las mejores inversiones que tiene que hacer la Argentina es un modelo de equilibrio general, analizando dónde van a estar los cuellos de botella y cómo se puede ayudar a resolverlo”.

Sostuvo que la “destrucción es siempre más rápida que la creación" y que "eso puede generar bolsones de pobreza y de descontento”.

En este contexto, sostuvo que el apoyo político la variable más importante para reflejar que "esta vez va a ser distinto" y que ocurra la llegada de inversiones. "Afuera quieren ver que los argentinos apoyan el proceso", concluyó.

LM