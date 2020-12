Rubinstein cambia el "escenario base 2021" y descarta una posible devaluación

La consultora de Gabriel Rubinstein acaba de establecer algunos cambios significativos en lo que será el Escenario Base que se proyecta para el 2021. "El más relevante en términos financieros, es el atinente a la evolución esperada del tipo de cambio oficial", explica en el último informe.

"Hemos dejado de lado la expectativa de que el gobierno decidiera una devaluación del tipo de cambio oficial (del orden del 30%), antes de sellar un acuerdo con el FMI", explica el informe de GRA Consultora que mantiene el primer puesto en el Relevamiento de Expectativas de Mercado que elabora mensualmente el Banco Central.

El informe aclara que la devaluación esperada, se correspondía ante la magra perspectiva en cuanto a acumulación de reservas, que es un objetivo importante tanto para el gobierno argentino como para el FMI.

"Una devaluación que facilitara bajar las muy altas brechas cambiarias hacia una zona razonable (inferior al 30%) estimamos era y es una buena opción (la mejor sería directamente unificar los mercados cambiarios)", explicita.

De todos modos, para Gra Consultora, el Gobierno argentino pareciera ya muy determinado a no transitar ese camino, a pesar de los costos que ello tendría aparejado.

"Estos costos principales tienen que ver con brechas cambiarias esperadas muy altas, que llevan al entorpecimiento permanente de importaciones (y su secuela de precios más altos y trabas a la producción), postergación de liquidaciones de exportaciones, muy bajo financiamiento externo, muy baja inversión externa, y en suma, muy baja acumulación de reservas esperada", admite.

Para Rubinstein, si a pesar de estas perspectivas el gobierno lograra firmar un acuerdo con el FMI, "estimamos que, tras las elecciones de octubre del año 2021, la falta de acumulación de reservas en cantidades significativas, y el mal funcionamiento económico, en el marco de una emisión de pesos que continuaría siendo elevada, llevaría finalmente a la necesidad de maxi-devaluaciones del tipo de cambio oficial".

En su dura mirada respecto a lo que cabe esperar para el próximo año, la consultora de Gabriel Rubinstein anticipa que, sin mediar cambios estructurales coyunturales y estructurales necesarios, "la economía argentina se desempeñará en forma mediocre",

"De tal forma, estamos proyectando, que más allá de una recuperación cíclica significativa importante, tras el colapso del PIB en 2020 (siempre y cuando una segunda ola pandémica no fuerce cierres masivos nuevamente), la economía argentina se desempeñará en forma mediocre, sin que sea previsible que las autoridades encaren y resuelvan, ni los problemas más coyunturales (brechas cambiarias altas, muy alto déficit fiscal, etc), ni los más estructurales (falta de inversión productiva, falta de estímulos para contratar personal y bajar el desempleo, falta de reformas previsionales de fondo, falta de reformas tributarias que alienten las inversiones privadas, etc)", sentenció.

Vale considerar que el Relevamiento de Expectativas de Mercado que elabora el Banco Central de la República Argentina es una encuesta de los principales pronósticos macroeconómicos de corto y mediano plazo que habitualmente realizan personas especializadas, locales y extranjeras, sobre la evolu- ción de variables seleccionadas de la economía argentina.

