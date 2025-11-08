¿Salida total o parcial? Carrefour definiría su futuro Argentina antes de que termine el 2025

Carrefour Argentina analiza desprenderse de sus más de 600 sucursales en el país. El proceso está en manos del Deutsche Bank y despierta interés entre fondos locales y grupos empresarios. La decisión final se conocería antes de diciembre del año en curso.

El futuro de la cadena francesa atraviesa su momento más decisivo en más de cuatro décadas. Vale recordar que la compañía que fue pionera del formato de hipermercado en el país inició un proceso formal de venta o asociación que podría implicar la salida total o parcial del grupo.

Según información que comparte la agencia NA, el Deutsche Bank habría sido designado para gestionar la operación, tasar los activos y conducir el proceso de due diligence. Actualmente, entre cuatro y cinco oferentes —entre ellos un fondo con capital argentino y grupos ligados al retail y la logística— ya habrían presentado expresiones de interés, con la expectativa de una definición antes de fin de año.

La decisión de salir del país se enmarca en una estrategia global de racionalización de mercados del grupo francés, que busca concentrar sus recursos en países considerados “prioritarios”, entre ellos Francia, España y Brasil. Argentina, en cambio, representa un entorno más desafiante, con márgenes erosionados por la inflación, restricciones cambiarias y caída del consumo.

Según estimaciones privadas, Carrefour factura en el país unos USD 6.000 millones anuales y posee más de 650 sucursales en 22 provincias bajo distintos formatos: Hipermercados, Market, Express y Maxi. Aun así, la filial local enfrenta crecientes costos logísticos y financieros, además de una fuerte competencia de otros jugadores fuertes del retail, entre los que se destacan Coto, La Anónima, Día y las cadenas regionales.

Los interesados: fondos, retailers y capitales locales

Entre los nombres que circulan con más fuerza figuran el fondo Inverlat (dueño de Havanna, Freddo y Reef), grupos regionales del norte y del interior bonaerense, y empresarios vinculados al sector inmobiliario que ven valor en el portfolio de inmuebles y terrenos del grupo.

El atractivo de la operación radica en el peso de la marca y su red de locales, muchos ubicados en zonas urbanas premium.

Según datos del mercado, las valuaciones iniciales rondan los USD 750 a 1.000 millones, aunque podrían ajustarse según el esquema elegido (venta total, joint venture o cesión por formato).

Cuatro décadas de historia y liderazgo

Carrefour desembarcó en la Argentina en 1982, con la apertura de su hipermercado en San Isidro, que fue el primero en su formato en el primero del país y un símbolo del cambio de hábitos de consumo de la clase media.

En los años siguientes adquirió Supermercados Norte (2001) y 129 tiendas EKI (2012), consolidándose como la segunda cadena más grande del país.

En 2022 celebró su 40° aniversario en Argentina y contaba con una plantilla de más de 17.000 empleados directos.

Su presencia se extiende en 22 provincias y combina locales propios y franquiciados.

Qué impacto puede tener la operación

De concretarse la venta, el traspaso de Carrefour podría reconfigurar el mapa del retail argentino. Analistas señalan posibles efectos sobre el empleo, los contratos con proveedores agroalimentarios y la competencia en precios.

En caso de que el comprador sea un fondo de inversión, se esperaría una gestión enfocada en eficiencia operativa y rentabilidad inmobiliaria. En cambio, si el adquirente fuera un grupo de retail local, podría priorizar la expansión y el desarrollo de marca.

También habrá que seguir de cerca la reacción de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, dado que una operación de este tamaño requerirá aprobación regulatoria.

La decisión de Carrefour de salir de la Argentina surge en un contexto en el cual otras multinacionales revisan su presencia en el país, ante un mercado interno que todavía no logra recuperarse del ajuste del consumo y los altos costos de financiamiento. Aunque también, otras desembarcan, como el caso de Decathlon, Pizza Hut, Gucci, Scketchers, Dolce & Gabanna y On Running, entre otras marcas.

