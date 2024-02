Desde las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) se registró un abrupto descenso de los plazos fijos privados y en la medición interanual arrojan un derrumbe de 60% en términos reales. Si bien el retroceso comenzó durante el gobierno de Alberto Fernández, profundizó su caída en el primer mes y medio de la era Milei.

Según datos del analista económico Salvador Vitelli, el colapso de uno de los instrumentos financieros más utilizados por los argentinos se comprueba en el hecho de que hace un año totalizaban un monto de $29 billones mientras que en la actualidad, la cifra asciende a $11,7 billones.

Medido al contado con liquidación, alcanzaban los US$ 22.500 millones a principios de 2023. Ahora, apenas superan los US$ 9.000 millones, lo que implica una reducción de 60%. Si se toma en cuenta el tipo de cambio mayorista, el stock contabilizaba US$ 42.500 y se retrotrajo hasta los US$ 14.000 millones, un derrumbe de 67%.

"La caída, en CCL, se da principalmente post-PASO donde la renovación comienza a deteriorarse sumado a que el peso se desprecia durante el proceso electoral. La curva es muy similar a la de pesos constantes, excepto que en esta última el movimiento es más suavizado", explicó Vitelli.

Una de las primeras medidas implementadas por el gobierno libertario implicó el recorte de la tasa de los plazos fijos tradicionales, que pasó de 133% a 110% nominal anual. En la práctica, se tradujo en una pérdida de dos puntos porcentuales de rendimiento: de 11% a 9% mensual.

En el interín, el salto cambiario de 118%, la liberalización de los precios y la inercia inflacionaria derivó en una aceleración del costo de vida que erosionó por completo la rentabilidad de los instrumentos bancarios. Noviembre cerró con un Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 12,8% y, por lo tanto, los ahorristas ya perdían al inmovilizar el dinero por 30 días. En diciembre, la dinámica se agravó con un IPC volando al 25,5% y la tasa fija en 9%.

Al percibir que sus pesos se derriten al calor inflacionario, los agentes económicos optan por desviar sus ingresos hacia otros destinos más atractivos o mantenerse líquidos para intentar buscar coberturas que permitan resguardar el valor de su dinero.

En efecto, la contracara del desplome del plazo fijo tradicional fue el crecimiento exponencial del plazo fijo UVA. Se trata de una opción que actualiza por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y que evoluciona con la inflación del país. Por disposición del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la herramienta financiera debe ser ofrecida por todos los bancos comerciales.

La principal diferencia con el tradicional radica en que el capital se inmoviliza durante al menos 180 días y, de cancelarse antes de ese período, el inversor no recibe el retorno ajustado por CER sino una tasa intermedia. Al mismo tiempo, en caso de que se produzca una devaluación brusca que supere los índices de inflación, los pesos quedarán "atrapados" en el UVA.

Plazos fijos y depósitos a la vista: cómo evolucionaron en enero

Un informe de la consultora LCG destaca que los depósitos a la vista crecieron un 4,6% mensual real en enero, aunque en términos anuales acumularon una baja de -8,3% contra el -16% del mes previo. En tanto, las colocaciones a plazo se redujeron 19% mensual real en enero. Desde la firma señalan que "las tasas de interés muy por debajo de la inflación explican este resultado". En términos anuales, calcularon un desmoronamiento de 55,9% real.

Asimismo, los depósitos en moneda extranjera se incrementaron por segundo mes consecutivo al anotar un 1,9% mensual. Es decir, el sistema bancario absorbió unos US$ 295 millones y llegó a US$ 16.000 millones, lo que favorece al balance de las reservas brutas del BCRA.

Por otra parte, el análisis recalca que "disminuyó la caída en la tasa de renovación de los plazos fijos" al argumentar que "actualmente la tasa es del 97%". "Esto la ubica 10 puntos porcentuales arriba que la tasa de renovación de diciembre, que se encuentra influido por el desarme de plazo fijos por parte de las empresas para pago de aguinaldos, pero también 5 pp arriba de noviembre", acota.

Y continúa: "En este contexto de alta inflación, que desincentiva la tenencia de dinero sin remuneración, es de esperar que para 2024 los depósitos a la vista continúen evolucionando por debajo del nivel de precios de la economía, y que gradualmente vayan migrando a cuentas a la vista remuneradas, a través del traslado de fondos a FCI money market".

En simultáneo, LCG asegura que el rendimiento mensual de los plazos fijos tradicionales se ubica "por debajo de las proyecciones de inflación y de las expectativas implícitas de depreciación de los dólares alternativos, implicando un rendimiento negativo".

"Por otro lado, los depósitos atados a inflación se vieron afectados por la extensión a 180 días el plazo mínimo. Sin embargo, ha sido tan grande la caída en los meses previos, que es posible que esta se desacelere, debido a los agentes cautivos en pesos que tienen dificultades para acceder a otros métodos de ahorro", concluye el documento.

