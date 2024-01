Plazo fijo UVA: comenzó a rendir en base al índice del 25,5% de inflación de diciembre

En contextos de economías adversas todos buscan el modo de resguardar sus ahorros. En el caso de los asalariados, es común que busquen algún tipo de salvaguarda frente a los altos índices de inflación en herramientas tradicionales, como lo es el plazo fijo, por tratarse de una de las más conocidas, al alcance y que, tal vez, despierta menos incertidumbre para quienes no conocen mucho del mundo de las inversiones.

Lo cierto es que el plazo fijo UVA es un instrumento de ahorro minorista que persigue los vaivenes inflacionarios, por estar precisamente atado a la variación del IPC que publica mensualmente el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC). Cabe destacar que esta herramienta registró en los últimos días un crecimiento del 150,7%, como efecto inmediato de la asunción del flamante Gobierno de Javier Milei y su equipo. En concreto el plazo fijo UVA, desde este martes comenzaron a devengar rendimientos para los inversores, en base al índice de inflación del 25,5%, publicado como dato oficial para diciembre de 2023.

El BCRA desalentó su uso

En concreto, hasta el último día hábil del Gobierno de Alberto Fernández, es decir el 7 de diciembre pasado, el BCRA publicaba en sus datos oficiales para todo el país un total de $265.354 millones del sector privado colocados en plazos fijos UVA. Tras la llegada al Gobierno de Javier Milei, el ente monetario dispuso el 13 de diciembre aplicar una baja en la tasa de interés, llevándola del 133% nominal anual al 110% para los plazos fijos tradicionales, lo que representó una tasa efectiva mensual del 9%, lo que a su vez se tradujo en una tasa negativa en términos reales (considerando la inflación).

Por consiguiente, desde el cambio de Gobierno y tras la medida que dispuso la baja de la tasa de interés, el stock de plazos fijos UVA saltó a $665.360 millones desde el último día hábil de la gestión de la administración anterior.

Los bancos bajo alerta

El crecimiento del 150,7% se dio, incluso, pese a que el BCRA decidiera desalentar este tipo de colocaciones, con la extensión del plazo mínimo de colocación. Lo cierto es que la medida de la máxima autoridad monetaria respondió al pedido concreto de las entidades bancarias para limitar o directamente eliminar este tipo de depósitos. En lugar de su eliminación el ente monetario que preside Santiago Bausili, buscó desalentar el uso de este tipo de instrumentos.

En ese marco, el Directorio del BCRA dispuso extender desde el 28 de diciembre el plazo mínimo para colocar depósitos en UVA para las personas físicas que pasó de 90 a 180 días, con opción de pre cancelación después de los primeros 30 días. A su vez, estableció que la tasa podrían fijarla libremente los bancos y dispuso un monto como tope máximo de hasta $5 millones por cliente, pudiendo aceptarlas por importes superiores.

Desplome del plazo fijo tradicional

Por otra parte, el plazo fijo tradicional registró un fuerte desplome, marcando en diciembre su peor performance desde 1990. “Dado que el aumento del costo de vida no parece que vaya a ceder en los próximos meses, si la tasa actual se mantiene en estos niveles el atractivo de los plazos fijos tradicionales será escaso. No resulta llamativo que el stock de colocaciones a plazo del sector privado se haya desplomado 24% real mensual durante diciembre”.

Plazo Fijo UVA, ¿Es opción?

En medio de la inercia inflacionaria más alta desde el contexto hiperinflacionario de 1990, los plazos fijos UVA ganaron popularidad e interés. Ciertamente, desde este martes (por el rezago de 15 días del ajuste por inflación), los plazos fijos UVA comenzarán a generar rendimientos en base a al índice de inflación record del 25,5% de diciembre, índice mensual record registrado en las últimas tres décadas. Hasta el lunes la actualización diaria se hizo por el índice del 12,8% publicado para noviembre.

Qué dicen los expertos en finanzas

Los especialistas financieros, teniendo en cuenta las modificaciones a la reglamentación sobre el plazo fijo UVA, evalúan la eficiencia de estos instrumentos. El asesor financiero, Gastón Lentini, señala que “el plazo fijo UVA representa hoy una porción muy menor de las colocaciones. La última modificación hizo obligatorio tener que hacer las colocaciones durante un mínimo de 180 días y seis meses en Argentina, considerando la situación y la historia, lo hace ver como algo muy arriesgado”.

“Hoy el plazo fijo UVA representa menos del 5% de las colocaciones porque los bancos no lo ofrecían a los clientes, porque no es negocio. Si no es negocio para los bancos podría pensarse que sí lo es para los ahorristas. No es una contradicción, el punto es que hoy no hay nada en el mercado de pesos que le gane a la inflación”. Agregó el experto que “quien colocó un plazo fijo UVA si bien asumió un riesgo enorme, aun así dentro de todo, sin quedar totalmente cubierto, sí queda bastante cubierto ante la inflación”.

“Aconsejo a mis clientes no tomar plazo fijo UVA porque considero que existen otros instrumentos más seguros, más rentables, con menos riesgos que les permitirá dormir mejor y recibir más pesos al final del camino. Tal sería el caso de algunos CEDEARs, algunas obligaciones negociables, elegir cuál, dependerá del perfil de riesgo de cada ahorrista”, remarcó Lentini.

Por su parte, la asesora Julieta Tarres, señala que "los bancos no hacen interés compuesto sobre el semestre", dado que "suman la tasa de cada mes que lo compone y a eso le agregan el 1%". La especialista concluyó que esta herramienta "no gana contra la inflación", todo lo contrario, advirtió que genera pérdidas de "4 puntos por cada plazo fijo UVA". Al no aplicarse un real interés compuesto, no van sumándose los montos que generan intereses al capital inicial, que a su vez irían generando nuevos intereses con un real efecto multiplicador. De allí surge la pérdida para el ahorrista inversor que apuesta por esta opción.

