Para el vicepresidente del Central, "la gente que apostó al peso siempre perdió"

Luego de las nuevas medidas económicas anunciadas y tras rumores que alertaban sobre los ahorros en dólares y el riesgo de un corralito, el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Sergio Woyecheszen, manifestó que nunca estuvieron en duda los ahorros en dólares ya que "el sistema está sólido para eso".

En esa línea, destacó que "hoy los dólares están y no tiene ningún sentido el descalce de la moneda como ocurrió en el 2001. No tiene sentido pensar en un corralito y no se barajó en ningún momento".

Más adelante, ante la consulta de Luis Novaresio en Radio La Red por la cultura ahorrista de la divisa norteamericana en Argentina, el economista afirmó: "La gente que apuesta al peso, tus abuelos, mis viejos, nosotros, siempre perdió".

Miguel Pesce prometió un "salto": sube el dólar oficial y el "solidario" cotiza a $134

Para el segundo de Miguel Pesce, las medidas tomadas fueron medidas "defensivas" y ahora el Gobierno nacional en conjunto con el Banco Central está pasando a una etapa "ofensiva que tiene que ver con reorientar por un lado la política monetaria y cambiara hacia lo que entendemos que puede ser una nueva normalidad post pandemia, pero tratando de generar incentivos para que haya oferta del dólar. Tanto por el mercado para pequeños ahorristas como con la suba de las tasas de interés que buscan desincentivar algunas conductas que veníamos teniendo y entre otras cosas liquidar exportaciones que se conecta con los anuncios que realizó ayer el Gobierno respecto de las retenciones".

Y agregó: "Esperamos que las cuestiones defensivas estén más o menos resueltas y sigamos armando el medio para que, si la pandemia nos deja, aterrizar en una nueva normalidad pronto".

Woyecheszen habló de la suba de las tasas, una de las medidas que anunciaron este jueves: "Una persona que compró USD 100 en los años 70 y los guardó, a finales de 2019 tenía 100 dólares. Uno que vendió sus 100 dólares, los cambió a moneda local y los puso en plazo fijo, y lo iba moviendo de banco a banco, cuando a finales del año pasado fue con todos sus pesos a comprar dólares, sólo podía comprar USD 60. La gente que apuesta al peso, tus abuelos, mis viejos, nosotros, siempre perdió. Este año venimos haciendo un esfuerzo muy grande para que el que apueste por un plazo fijo le empiece a ganar a la inflación y en eso se está trabajando en instrumentos que hay que cuidar".

Respecto de las reservas, el funcionario señaló que actualmente están en torno a los 42 mil millones de dólares.

J.D. / CP