La inflación se consolida en los tres dígitos, los dólares alternativos están atrasados en precios. Hay buenas opciones como bonos provinciales y Obligaciones Negociables.

¿Cómo vienen las reservas?

Al 31 de agosto estaban en U$S 36.734 millones, al viernes 23 de septiembre en U$S 36.139 millones, bajaron en U$S 595 millones. ¿Qué hubiera pasado si el campo no liquidaba U$S 6.000 millones?

Creo que el dólar volaba por el aire

Así y todo, no estamos tan bien.

¿Cómo venimos con los pasivos monetarios?

Al día 21 de septiembre los pasivos monetarios eran de $ 12,1 millones, 1/3 es base monetaria y 2/3 son pasivos remunerados a una tasa del 75% anual, esto potencia a futuro estos valores.

¿Cómo está dando el dólar de convertibilidad?

Muy alto, en torno de $ 335,4, esto quiere decir que hay margen de subas en los dólares alternativos.

¿Se viene el dólar turista?

Hay versiones de que sería de $ 200 y se le cargaría el impuesto país y las percepciones de ganancias para llegar a niveles de $ 300. Esperan que con este valor se detenga el drenaje de divisas al turismo, pero con los precios en la costa argentina difícil que ello ocurra. En Cariló hay alojamientos que están entre $ 90.000 y $ 120.000 por día, esto implica entre U$S 300 y U$S 400, tenés desayuno y cochera. Un todo incluido en el Caribe para 4 personas está en torno de los U$S 500.

¿La diferencia lo hace el pasaje?

Correcto, pero los precios de la costa argentina están un poco elevados. El atraso cambiario te invita a viajar al exterior.

¿Cómo viene octubre?

La inflación de septiembre está llamada a ubicarse en el 7% mensual, con lo cual seguimos convalidando una inflación anualizada del 125,2% anual.

No es lo que dice el Relevamiento de Expectativa de Mercado (REM), el INDEC va a escribirte para retarte.

Hemos traído lo que dice el REM, pero en especial los datos de las 10 consultoras TOP.

Top 10 del Relevamiento de Expectativa de Mercado del Banco Central.

Inflación 100,3% anual Tasa de interés Badlar 71,3% anual Dólar mayorista $ 239,1 Suba del dólar mayorista 72,4% anual PBI 2022 + 3,7%

Ven la inflación un poco más abajo

El dólar mayorista subiría menos que la inflación, se consolida un escenario de atraso cambiario, que es insostenible. La inflación la ven en el 103% anual, el mercado la ve en valores similares.

Para septiembre ya se adelanta una inflación cercana al 7%.

¿Por ejemplo?

Tomamos dos letras que vencen a igual plazo. La lógica indica que ambos instrumentos deberían rendir igual tasa, de allí que buscamos la inflación esperada y la alineamos rendimientos.

Letra de descuento a 80 días 100,6% anual Letra de desc. CER 80 días (5,6%) anual Inflación esperada para arbitrar 106,2% anual

¿Cómo ve el mercado la inflación a un año vista?

No es tan lineal, pero encontramos dos bonos con vencimientos similares, aunque no es la misma fecha, al menos es una referencia.

Bonte 2023 Vto. 17/10/23 103,5% anual Bonte 2023 CER Vto. 13/08/23 1,7% anual Inflación esperada para arbitrar 101,8% anual

¿Podrías compararlo con el bono dual?

Como no:

Bonte 2023 Vto. 17/10/23 103,5% anual Bono Dual 29/09/23 (4,9%) anual Inflación esperada para arbitrar 98,6% anual

¿Qué ves a un plazo mayor?

El mercado no ve que la inflación tenga un gran descenso a futuro.

Bonte 2026 Vto. 18/10/26 99,4% anual Bonte 2026 CER 7,9% anual Inflación esperada para arbitrar 91,5% anual

Comparamos una tasa variable con un bono ajustado por dólar linked

Si ambos bonos rinden lo mismo, tendríamos una expectativa de devaluación del dólar mayorista más elevada que la inflación. Si miramos el mercado de futuro, la tasa implícita de la posición julio está en el 115,8% anual.

Bonte 2023 Vto. 17/10/23 103,5% anual Bono dólar linked Vto. 31/07/2023 (8,0%) anual Expectativa devaluación 111,5% anual

Algunas conclusiones hasta aquí

Todos estos cálculos nos convalidan qu e la inflación estará en torno de los 3 dígitos los próximos 12 meses, y que seguiría alta en los próximos años.

y que seguiría alta en los próximos años. Los instrumentos ajustados por inflación podrían rendir mucho más que los instrumentos atados a tasa variable , dado que hay variables incontroladas como la sequía que podrían potenciar a la suba el precio de los alimentos.

, dado que hay variables incontroladas como la sequía que podrían potenciar a la suba el precio de los alimentos. Los instrumentos que ajustan por dólar linked (dólar oficial) no lucen atractivos , al igual que los bonos duales que ajustan por dólar oficial o inflación cual fuera superior.

, al igual que los bonos duales que ajustan por dólar oficial o inflación cual fuera superior. El gobierno sigue atrasando el tipo de cambio, ya que la expectativa es que suba menos que la inflación esperada por nuestra consultora.

ya que la expectativa es que suba menos que la inflación esperada por nuestra consultora. Para los que desean invertir en pesos, el plazo fijo está a una tasa del 75% anual, que nos da una tasa efectiva del 107,0% anual, que es una tasa que superaría la expectativa de inflación del top 10 del REM. Nosotros esperamos una inflación en torno del 120% anual.

que nos da una tasa efectiva del 107,0% anual, que es una tasa que superaría la expectativa de inflación del top 10 del REM. Nosotros esperamos una inflación en torno del 120% anual. La tasa de financiamiento a la inversión productiva para inversión está en niveles del 87,5% anual tasa efectiva, si es para financiar capital de trabajo la tasa efectiva se eleva al 106,1% anual. Comienzan a tornarse prohibitivos, aunque en el corto plazo si detraes lo que descontás de ganancias, siguen siendo tasas competitivas.

En resumen, para los que desean realizar inversiones en pesos, el plazo fijo tradicional es una buena opción, al igual que le plazo fijo ajustado por inflación (hoy tiene un límite de $ 3.000.000 por inversor). Le sigue en orden de importancia los bonos que ajustan por inflación con vencimiento en el año 2023 como podría ser el Bonte 2023 con vencimiento 13 de agosto del año 2023 (antes de las elecciones presidenciales)

(hoy tiene un límite de $ 3.000.000 por inversor). Le sigue en orden de importancia los bonos que ajustan por inflación con vencimiento en el año 2023 como podría ser el Bonte 2023 con vencimiento 13 de agosto del año 2023 (antes de las elecciones presidenciales) Los que desean comprar dólar billete, los valores actuales de los dólares alternativos están por debajo de su precio de equilibrio, por ende, recomendamos comprar a los precios actuales.

por ende, recomendamos comprar a los precios actuales. Los que desean comprar un bono en dólares, recomendamos el bono provincial de Córdoba con pago de renta trimestral, con vencimiento el 27 de octubre de 2026 y tasa de retorno del 10,0% anual, o bien obligaciones negociables con vencimiento en el año 2023 con tasas de retorno entre el 8,0% y 10% anual.

con vencimiento el 27 de octubre de 2026 y tasa de retorno del 10,0% anual, o bien obligaciones negociables con vencimiento en el año 2023 con tasas de retorno entre el 8,0% y 10% anual. Desde nuestra mirada, preferimos estar mayoritariamente dolarizados, si tuviéramos que invertir en pesos utilizaríamos instrumentos que ajusten por inflación.

2 cosas para mirar atentamente

Argentina perdió el viento de cola, el escenario internacional le impone un viento de frente, suba de tasas en el mundo y devaluación del yuan, todo esto agravado por la sequía que atraviesa a nuestro país. La falta de un buen diagnóstico del gobierno nacional nos indica que los problemas podrían ser más graves, ya que no vemos una estrategia clara en este escenario. Como bonus track te dejo que el oleoducto de amoniaco de Toggliatti a Odesa, esto sería de Rusia a Ucrania, está en discusión. Las Naciones Unidas estarían fomentando la venta de amoniaco de Rusia a una empresa de Estados Unidos, con estas medidas se busca incrementar la oferta de amoniaco a futuro, para poder disminuir los costos a los agricultores. Necesitamos que esta venta se materialice y, de llevarse adelante la operación, necesitaríamos dos años para una baja sustancial, y que esta baja llegue a Argentina.

* SDS Asesores Económicos y de Empresas