Ante empresarios, Alberto Fernández anunció un proyecto para multiplicar inversiones petroleras

Alberto Fernández arribó a Houston a las 10.30 hora local, donde tuvo la última actividad antes de regresar a la Argentina junto a 80 directivos de empresas del sector energético. “Los desafíos que tenemos por delante también son desafíos para ustedes”, les dijo el jefe de Estado al saludarlos y les adelantó que en los próximos días el gobierno nacional enviará al Congreso “un proyecto de ley que dé certeza a las inversiones que se destinen a la producción de energía necesitamos que lo hagan y tenemos que hacerlo”.

“Vaca Muerta y las posibilidades de inversión en la Argentina", es el título de la charla con la que el Presidente presentó el potencial del yacimiento ante los empresarios petroleros. “Lo que alguna vez fue un sueño de todos, hoy es una realidad. Una realidad que nos permite mostrar el éxito notable en el desarrollo de Vaca Muerta y poner en valor el potencial energético del país. Ustedes saben bien de qué hablo: Vaca Muerta perfectamente puede equiparar los volúmenes del agrobusiness y además duplicar el PBI argentino en los siete próximos años”, dijo Fernández mientras detrás suyo las filminas mostraban por qué Argentina puede tener un rol fundamental en el abastecimiento de energía en el mundo.

El jefe de Estado siguió: “La invasión de Ucrania por parte de Rusia y la guerra que lamentablemente sigue librándose en Ucrania (y digo lamentablemente porque mi país reclama desde el primer día un cese del fuego) puso a la energía al tope de la agenda global de preocupaciones”. En este contexto, detalló que “Argentina tiene recursos en condiciones de competitividad y eficiencia para abastecer al mundo de energía. No solo por Vaca Muerta, sino también por la abundancia de viento, sol y litio. El mundo está en medio de dificultades energéticas severas y en la Argentina está parte de la solución”.

En este sentido, desde el hotel Houstonian y ante 80 directivos, Fernández dijo que “el gobierno argentino tomó la decisión de hacer los gasoductos que son necesarios para aumentar las exportaciones. YPF anunció recientemente su asociación estratégica con Petronas con vistas al desarrollo de una planta de gas licuado que, en plazo breve, permitirá exportar GNL desde Argentina. Confirmo aquí la continuidad del Plan Gas y el compromiso con la ampliación de infraestructura y transporte”. Y enfatizó: “Estoy seguro de que otras empresas estadounidenses y del resto del mundo van a querer sumarse a este desafío. A esta oportunidad de negocios que promete contribuir, junto a otros esfuerzos, a la seguridad energética global. Hoy casi toda la producción de gas de Argentina es destinada al mercado interno. Para 2040 el cálculo es que habremos duplicado la producción. Y la mitad de esa producción tendrá como destinos los mercados del mundo”.

Entre los empresarios que escucharon al mandatario estuvieron presentes David Mendelson, de Total Energies, Juan Martín Bulgheroni, de PAE; Bill Langin, de Shell; Thomas Schuessler, de Exxon; Eric Dunning, de Chevron; Nidia Álvarez, de Equinor; y Patrick Galleti, de Schlumberger, entre otros. Junto al jefe de Estado estarán el canciller, Santiago Cafiero; el embajador en Estados Unidos, Jorge Argüello; el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, la Portavoz, Gabriela Cerruti; y la primera dama, Fabiola Yáñez. A este encuentro se sumó el presidente de YPF, Pablo González.

“Los he llenado de datos”, dijo Fernández al finalizar su recorrido por el crecimiento de Vaca Muerta para luego decir: “hace diez años atrás, Cristina empezó esta carrera y diez años después tenemos estos resultados y no me quiero conformar con estos resultados. quiero convencerlos de que se asocien a nosotros, de que vengan a la Argentina”. Y pidió: “Muchas de las empresas auspiciantes están en vaca muerta, tenemos que profundizar inversiones y cuanto antes sacar ese gas para la argentina y para el mundo”.

Al finalizar su discurso, el jefe de Estado adelantó: “Yo quiero darles tranquilidad vamos a estar mandando un proyecto de ley que dé certeza a las inversiones que se destinen a la producción de energía y a la generación de plantas de licuefacción necesitamos que lo hagan y tenemos que hacerlo”:

