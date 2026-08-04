El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) detalló el funcionamiento del sistema de gestión de turnos para la atención presencial en sus agencias de todo el país. La plataforma digital busca organizar la demanda de trámites y evitar esperas innecesarias en las oficinas de la obra social.

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El mecanismo de reserva se gestiona de manera directa a través de la plataforma institucional ingresando a la sección identificada como "turnos de agencia". Dentro de esa pestaña, el afiliado debe elegir el trámite específico que necesita realizar, para luego seleccionar el día y el horario de su preferencia según la disponibilidad del sistema.

Funciones disponibles en el módulo de turnos de agencias de PAMI

Dentro del apartado "Turnos de agencia", el entorno digital ofrece un abanico de gestiones vinculadas a la atención presencial. Los usuarios pueden efectuar nuevas reservas, visualizar la nómina de turnos vigentes y acceder al registro histórico de citas solicitadas previamente.

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A su vez, el sistema permite conocer de manera anticipada la totalidad de los requisitos y la documentación requerida para cada tipo de trámite. Esta función busca que las personas que concurren a las delegaciones cuenten con los papeles necesarios al momento de ser atendidas por el personal.

Recordatorios automáticos, cancelaciones y reprogramaciones de citas

Para evitar olvidos o inasistencias a las citas asignadas, PAMI incorporó un esquema automático de avisos por notificación. El sistema envía una alerta inicial al momento de confirmar la reserva del turno, sumada a un recordatorio enviado un día antes y un aviso final emitido el mismo día de la cita.

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La plataforma contempla la posibilidad de cancelar o modificar los datos de un turno agendado si la persona no puede asistir a la agencia. La cancelación o reprogramación se realiza desde la misma herramienta digital, siempre que la gestión se efectúe con anterioridad a la fecha asignada originalmente.

El acceso al historial completo de turnos vigentes y anteriores permanece disponible dentro de la misma sección del sitio para que el usuario pueda hacer el seguimiento de sus gestiones en cualquier momento.

GZ