La obra social para jubilados y pensionados de la Argentina brinda servicios sociosanitarios a más de 5 millones de personas afiliadas en todo el territorio nacional. Ante las dudas y consultas habituales que surgen al momento de utilizar las prestaciones, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) preparó un listado con preguntas frecuentes para facilitar el acceso a las respuestas institucionales.

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Dentro del conjunto de prestaciones centrales, el organismo previsional detalló el procedimiento correspondiente ante una situación de urgencia o emergencia médica. Para solicitar asistencia en esos casos, la persona debe comunicarse de manera directa con el número telefónico asignado a su zona geográfica de residencia.

Solicitud de emergencias y datos requeridos por PAMI

Al momento de realizar el llamado por una urgencia o emergencia, el organismo previsional remarcó la importancia de contar con la documentación e información personal al alcance de la mano. El usuario debe indicar su número de afiliación, una vía de contacto telefónica y la dirección exacta donde requiere la atención.

La institución dispone en su plataforma digital de la nómina completa con las líneas telefónicas asignadas a cada localidad del país, lo que permite a los afiliados identificar el centro de atención correspondiente a su municipio o distrito.

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Condiciones para traslados programados y derivaciones del CODE

En materia de traslados programados en ambulancia, PAMI cuenta con un servicio destinado a aquellos afiliados que se encuentran físicamente impedidos de movilizarse por sus propios medios. Esta cobertura abarca la asistencia a consultas médicas, tratamientos prolongados, sesiones y la realización de estudios diagnósticos.

Por otra parte, la obra social contempla el esquema de traslados por razones de salud articulados a través del Centro Operativo Derivador (CODE). Este procedimiento aplica cuando un paciente requiere atención médica especializada que no puede recibir en su zona prestacional por motivos de diagnóstico, terapéuticos o de disponibilidad.

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En esos escenarios de complejidad, la derivación del afiliado hacia otro centro médico o región geográfica requiere la autorización formal del Centro Operativo Derivador para concretar el traslado correspondiente.

GZ