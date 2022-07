Subsidio para la luz y el gas: qué información va a solicitar el formulario y cuándo estará online

Crecen las expectativas de los argentinos que quieren saber cuándo y cómo deberán registrar sus datos en el formulario RASE para poder seguir teniendo los subsidios a las tarifas de luz y gas.

Esta mañana de jueves, la portavoz presidencial Gabriela Cerrruti, confirmó que a partir de mañana viernes estará disponible tanto en la página del Gobierno nacional como a través de la aplicación Mi Argentina el formulario para la inscripción de usuarios de cara a la segmentación de las tarifas, que, según adelantó comenzará a regir el mes próximo.

¿Es correcto el nuevo esquema de tarifas?

"A partir del 1 de agosto comenzarán a regir las tarifas de acuerdo con las tres franjas fijadas por el decreto dictado hace un mes por el presidente Alberto Fernández", aseguró la portavoz.

Vale consignar que el formulario también estará disponible en las empresas proveedoras de los servicios.

Qué información contendrá la Declaración Jurada del formulario RASE

El contenido de la declaración jurada que deberán presentar los usuarios para conformar el RASE estará conformada por al menos dieciséis ítems, los cuales podrán ser completados por la persona de manera en línea o presencial.



Estos datos son:

el Documento Nacional de Identidad,

el número de trámite del DNI,

nombre, apellido,

CUIL,

género,

fecha de nacimiento,

datos socioeconómicos, situación laboral,

datos de contacto, domicilio declarado por el usuario, código postal, relación con el domicilio,

datos del servicio de luz,

datos del servicio de gas y

datos del grupo conviviente.



A este registro se deberán inscribir todas las personas que aspiren a mantener el subsidio, incluyendo las que perciben una jubilación, pensión o son beneficiarias de programas sociales como las asignaciones universales por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE), Progresar y Potenciar Trabajo.

Segmentación de tarifas de luz y gas: ¿Cómo se determina quiénes quedan sin subsidios?

Aquellos que no tienen la factura a su nombre, podrán realizar la solicitud como usuarios de los servicios indicando que no es la persona titular.

Por lo tanto, también las familias que alquilen o residan en una propiedad que no les pertenece van a recibir el subsidio como usuaria de los servicios.



Finalmente, también se contempla que si una persona tiene más de un medidor a su nombre se subsidiará sólo el servicio del domicilio donde declare residencia.



¿Cuáles son los criterios que se usan para segmentar en Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3?

Tal como se explicó oficialmente, los criterios que se usan para segmentar son los siguientes:

Nivel 1 – Mayores Ingresos: Usuarios que pagarán el costo pleno del gas y/o la electricidad contenido en la factura, en virtud de reunir al menos una de las siguientes condiciones, considerando en su conjunto a los y las integrantes del hogar:

Ingresos mensuales netos superiores a un valor equivalente a 3,5 Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar 2 según el INDEC. Ser titulares de 3 o más automóviles con antigüedad menor a 5 años. Ser titulares de 3 o más inmuebles Ser titulares de 1 o más aeronaves o embarcaciones de lujo Ser titulares de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena.

Para este segmento, la reducción de los subsidios será gradual y en tercios bimestrales hasta alcanzar la cobertura plena del costo de la energía hacia fines de 2022.

Segmentación de tarifas: qué datos pedirá el formulario para mantener el subsidio

Nivel 2 – Menores Ingresos: Usuarios y usuarias a quienes, tomando como referencia el ámbito de jurisdicción nacional, el impacto en factura que genere la corrección del componente energía equivaldrá a un incremento porcentual total anual en su factura de hasta el CUARENTA POR CIENTO (40%) del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior, en virtud de reunir alguna de las siguientes condiciones, considerando en conjunto a los y las integrantes del hogar:

Ingresos netos menores a un valor equivalente a 1 Canasta Básica Total (CBT) para un hogar 2 según el INDEC Integrante del hogar con Certificado de Vivienda (ReNaBaP) Domicilio donde funcione un comedor o merendero comunitario registrado en RENACOM; Al menos un o una integrante del hogar posea Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur; Al menos un o una integrante posea certificado de discapacidad expedido por autoridad competente y, considerando a los y las integrantes del hogar en conjunto, tengan un ingreso neto menor a un valor equivalente a 1,5 Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar 2 según el INDEC.

Cinco claves para entender la segmentación en las nuevas tarifas para la luz y el gas

No podrán formar parte de este segmento aquellos hogares que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

Sean propietarios o propietarias de 2 inmuebles , considerando a los y las integrantes del hogar en conjunto, o

o propietarias , considerando a los y las integrantes del hogar en conjunto, o Sean propietarios o propietarias de un vehículo de hasta 3 años de antigüedad, excepto los hogares donde exista al menos un o una conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Nivel 3 – Ingresos Medios: Usuarios y usuarias no comprendidos en los niveles 1 y 2 a quienes, tomando como referencia el ámbito de jurisdicción nacional, el impacto en factura que genere la corrección del componente Energía equivaldrá a un incremento porcentual total anual en su factura no mayor al OCHENTA POR CIENTO (80%) del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior.

Los niveles 2 y 3 no tendrán nuevas modificaciones en los precios de referencia definidos por el Gobierno Nacional en todo el 2022.