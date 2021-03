The Economist ubicó a la Argentina entre los países más riesgosos para invertir

La revista inglesa The Economist calificó en una nota a la Argentina como uno de los países más riesgosos para invertir.

El país recibió 57 puntos sobre 100 (el peor puntaje) y ocupó el 7º lugar entre los más riesgosos, en una nota sobre “Populismo y política: el riesgo operativo en América Latina” realizada por el medio, donde los valores más bajos reflejaban los países con mejores chances.

Escenarios elegidos más riesgosos de América latina y el Caribe. En Argentina el riesgo macroeconómico es muy alto. Fuente: The Economist.

El primer lugar lo ocupó Venezuela, con 86 puntos; luego estaba Nicaragua, con 65; Haití, 63, y Bolivia, 63.

En mejores posiciones estuvieron países cercanos como Chile (25), Perú (37) y Uruguay (39).

The Economist estableció el riesgo en base a tres parámetros: riesgo político, económico y regulatorio.

En riesgo político, se destacaron los problemas dentro del Gobierno “las divisiones dentro de la coalición gobernante exacerban los problemas de gobernabilidad”, indicó la nota y en este ítem, el país recibió 12 puntos de un rango entre 1 y 25. Justo en la mitad.

Situación en economía

En economía es donde aparece el peor puntaje, de 25 puntos, el máximo del análisis dentro de cada parámetro. “La falta de corrección de los desequilibrios macroeconómicos produce un fuerte ajuste monetario inflacionario”, señaló el artículo, condición que fue calificada como “muy grave”.

El artículo de The Economist afirma que “en cuanto al riesgo de comercio exterior y pagos, es cierto que hasta el momento en América latina no ha habido señales significativas de barreras arancelarias o no arancelarias o nuevos controles de capital o cambio de divisas (con algunas excepciones notables como Argentina, donde los controles de cambio de divisas se endurecieron en 2020)”.

Carlos Melconian: "En Argentina no hay gestión, conducción ni liderazgo"

Advirtió que en el comercio exterior y los pagos hay problemas ya que el gobierno argentino pone barreras no arancelarias como parte de su política de sustitución de importaciones y que esto representa un “riesgo moderado”, cuantificado en 9 sobre 25.

En cuanto a las regulaciones, The Economist alertó que el país “nacionaliza negocios estratégicos”, por lo que lo ubicó en alto riesgo con 16 puntos sobre 25.

Nacionalizaciones

“El creciente nacionalismo de los recursos en medio de crecientes objeciones a proyectos en los sectores de minería, energía y agricultura a gran escala también presenta riesgos, en forma de eliminación de incentivos, aumento de los requisitos de contenido local y, en casos extremos, nacionalización total. El gobierno argentino, por ejemplo, abordó la idea en 2020 de nacionalizar a un exportador de soja con problemas financieros antes de dar marcha atrás ante las objeciones políticas y comerciales locales”, informó haciendo referencia al caso Vicentín.

Las elecciones son otro factor que los inversores deben tener en cuenta para medir el riesgo.

“Aunque nuestras previsiones para América Latina en 2021 son cautelosamente optimistas, los inversores deberán prepararse para estos riesgos emergentes. 2021 es otro año electoral importante para América Latina, con elecciones presidenciales en varias economías grandes como Ecuador, Perú y Chile, y elecciones de mitad de período en mercados regionales clave, incluidos México y Argentina”, explicó el artículo.

MRM/MC