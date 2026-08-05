El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) dispone de una plataforma web oficial que permite realizar gestiones sin necesidad de desplazarse a una oficina presencial.

PAMI difundió una guía sobre emergencias médicas y traslados programados

Los afiliados pueden ingresar al sitio para buscar el trámite específico que requieren y seguir las indicaciones correspondientes. Asimismo, la herramienta brinda la posibilidad de verificar el estado de una gestión en tiempo real mediante la introducción del número de caso.

A la par del portal, la institución cuenta con la aplicación móvil "App PAMI" para celulares. Desde esta plataforma, los usuarios acceden a la credencial digital, consultan la cartilla médica, visualizan recetas y órdenes médicas, efectúan trámites, solicitan turnos para la atención presencial en agencias y buscan números de emergencia.

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Cartilla médica, credencial provisoria y seguimiento de expedientes

La cartilla médica en línea permite localizar médicos especialistas, centros de diagnóstico por imágenes, centros oftalmológicos y otros prestadores. La búsqueda se realiza filtrando por servicio médico, profesional, centro de salud o por criterio de cercanía geográfica.

Respecto a la identificación de los afiliados, la credencial de PAMI es digital y se gestiona a través de la aplicación móvil. No obstante, el sistema también habilita la opción de imprimir una credencial provisoria directamente desde la página web.

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Por último, para quienes tienen gestiones en curso, el portal incluye un módulo de consulta de expedientes donde se puede verificar el estado de avance ingresando el número respectivo.

GZ