Tras la ‘salida’ del cepo, los ahorristas compraron más de US$ 12.500 M

Los ahorristas compraron en agosto US$ 2.422 millones y vendieron US$ 562 millones, así arrojó un neto por US$ 1.860 millones. Desde mediados de abril, con la salida parcial del cepo, adquirieron US$ 10.812 millones netos. Sin considerar las ventas, los individuos se dolarizaron por US$ 12.556 millones.

Tal como adelantó PERFIL, la demanda de divisas para parte de las personas en el octavo mes del año regresó a los niveles de junio, el séptimo mes del año estacionalmente impactó el efecto aguinaldo, según señalaron a este medio fuentes del sistema financiero.

En el desagregado mensual de lo que va del año, el guarismo implicó que la adquisición de dólares de personas fue de US$ 2.048 millones en abril, US$ 2.262 millones en mayo, US$ 2.416 millones en junio y US$ 3.408 millones en julio. En tanto, las ventas fueron US$ 111 millones, US$ 308 millones, US$ 396 millones y US$ 367 millones, respectivamente. En el séptimo mes del año fue cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, lanzó “comprá, no te la pierdas campeón” frente a aquellos que consideraban que la moneda norteamericana subiría. En ese período fue la mayor compra de divisas de las personas. Y también, el tipo de cambio subió 13%, más que cualquier otro activo financiero.

Si a la compra de personas se le suman la adquisición de empresas y los giros a cuentas en el exterior, es decir, todos los ítems que conforman la formación de activos externos (FAE), el saldo total de compras y ventas por parte del sector privado fue negativo en US$ 3.188 millones en agosto, tras los US$ 5.432 millones que había alcanzado en julio y el déficit por US$ 4.051 millones registrado en junio. El guarismo asciende a US$ 17.918 millones, superior a los desembolsos recibido del FMI en lo que va del año por US$ 14.000 millones.

En cuanto a la inversión extranjera directa (IED), en el octavo mes se registraron ingresos netos por US$ 182, aunque en el acumulado del año el guarismo implica un negativo de US$ 1.190 millones.