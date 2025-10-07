Turismo emisivo: una canilla abierta de salida de divisas que suma presión en medio del nerviosismo cambiario

En un escenario de fuerte tensión cambiaria y con la mira sobre la liquidez de las reservas del Banco Central, el turismo en el exterior sigue marcando récords. La cantidad de argentinos que eligieron destinos extranjeros registró un salto interanual del 55,4% en agosto, según el último informe de Turismo Internacional del INDEC. Un fenómeno que se traduce en una constante salida de divisas y que en los primeros ocho meses del año generó un rojo de u$s9.276 millones en viajes, compras con tarjeta, pasajes y servicios contratados fuera del país.

Entre enero y agosto, los gastos por turismo y consumos internacionales en el país generaron un déficit de $7.147 millones, impulsado por una salida de divisas significativamente mayor a los ingresos. Los egresos sumaron un total considerable, con $7.097 millones destinados a tarjetas (que abarcan viajes, compras en línea y servicios digitales), $1.135 millones a operadores turísticos, $1.042 millones a transporte de pasajeros y $276 millones a servicios digitales. En contraste, los turistas no residentes aportaron $2.129 millones.

El Banco Central informó que una parte sustancial de estos gastos con tarjeta, específicamente el 70%, fue cubierta por los propios clientes con fondos en moneda extranjera. Con el objetivo de poner la lupa sobre esos gastos, la autoridad monetaria abrió desde julio los gastos con tarjeta para “poder entender mejor cuánto es turismo y cuánto son otros ítems” e intentar que “se distorsione” el impacto económico del sector.

Cuántos turistas se fueron y cuántos llegaron

En total, 798.400 turistas residentes viajaron al extranjero durante el mes de agosto. Los destinos más elegidos por los argentinos se concentraron tanto en países limítrofes como en Europa. Brasil encabezó la lista con 166.000 turistas, seguido por Chile (127.500), Paraguay (111.600) y Europa (107.700). Mientras tanto, el turismo receptivo (extranjeros que visitan Argentina) marcó una caída del 5% en el mismo período, con la llegada de 397.500 turistas, agudizando el déficit en la balanza turística.

El Gobierno evita que se ponga la lupa sobre el turismo, tras usar allí más dólares que los generados por Vaca Muerta

En cambio, el turismo receptivo registró la llegada de 397.500 turistas no residentes, lo que significó una caída del 5,0% en comparación con el mismo mes del año anterior. La mayoría de estos visitantes provinieron de países limítrofes, principalmente de Brasil, con 117.700 turistas, y de Uruguay, con 66.500. La balanza total arrojó un saldo negativo de 400.900 turistas para el país.

El crecimiento de los servicios de turismo empieza a moderarse

Analizado desde el lado del gasto en dólares, el turismo emisivo generó en el octavo mes del año una salida de USD 618.941,1 mil. El gasto diario promedio fue de USD 95,2 mientras que el mayor gasto promedio se registró en Estados Unidos y Canadá, que fue de USD 109,2. La relación también es desfavorable en cuanto al ingreso que dejaron los turistas: unos USD 246.959,1 mil total. El gasto diario promedio fue de USD 83,6. El mayor gasto diario promedio se registró en los residentes de Brasil, con USD 117.

La tensión cambiaria no afloja: el dólar trepó $50 por exceso de demanda y encara otra rueda difícil

La tendencia al alza en los viajes no es un dato aislado de agosto, sino que se mantuvo a lo largo del año. La empresa de asistencia al viajero Assist Card, por ejemplo, reportó un crecimiento del 45% en el primer trimestre de 2025, un 30% en el segundo y proyecta un aumento del 15% para el tercer trimestre. Esta desaceleración en el ritmo de crecimiento muestra que, si bien la tendencia continúa, podría estar moderándose. Sebastián Bras Harriott, Country Manager de Assist Card Argentina, señaló: “En este momento, en Argentina estamos en pleno auge de la temporada alta de Europa y Estados Unidos. De ahí que la mayoría de nuestras ventas son a esos destinos. En Assist Card, reforzamos constantemente nuestro compromiso con el cliente, para que tenga la tranquilidad y seguridad que necesita en su viaje, brindando soporte 24/7 a través de todas nuestras plataformas de contacto”.

La consultora ABECEB señaló, por su parte, que las agencias de viajes reportaron un crecimiento sostenido en la venta de pasajes y paquetes al exterior. La firma proyectó que el gasto de los argentinos fuera del país continuará creciendo en términos reales, impulsado por el atraso relativo del tipo de cambio y una recomposición parcial de los ingresos. Este fenómeno no solo aumenta el déficit de la cuenta de servicios, sino que compite directamente por las mismas divisas que el sector productivo necesita para importar insumos. En un escenario de reservas netas negativas, el Central enfrenta el dilema de cómo sostener esta demanda sin comprometer la estabilidad cambiaria.

