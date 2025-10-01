Camilo Tiscornia: “Estamos en un momento en el que la turbulencia sigue”

El director de CIT Consultores, Camilo Tiscornia, en contacto con Canal E, se refirió a la evolución de la inflación en septiembre, el impacto del dólar en la competitividad y los desafíos que enfrenta el Gobierno en el marco de las elecciones y las negociaciones con Estados Unidos.

Camilo Tiscornia explicó los resultados del relevamiento en el área metropolitana: “El dato que relevamos nosotros que es para lo que se llamaría la región GBA, dio una inflación de 2% en el mes de septiembre, un poquito arriba del 1,9 que había registrado el INDEC en el mes de agosto, con lo cual, yo te diría que teniendo en cuenta todo lo que ha sido la turbulencia durante el mes de septiembre, con tanto movimiento del tipo de cambio, tanta tensión, me parece que es un resultado positivo”.

El impacto de la suba en indumentaria

Además, puntualizó que, “hubo una influencia bastante importante de la parte de indumentaria que aumentó cerca de 5%, o sea, bastante por arriba del promedio, y es un comportamiento estacional, habitualmente en septiembre con el cambio de temporada la ropa suele subir un poco más”.

Sobre la relación entre el dólar y los precios, Tiscordnia destacó: “Desde fin de junio, el dólar ha tenido una suba bastante importante de estar en el medio de esta famosa banda de flotación, se ha ubicado cerca del techo, y la realidad es que la inflación en estos meses se ha movido en torno al 2% sin mayores modificaciones, con lo cual, me parece que este es un dato positivo”.

Incertidumbre en cuanto a la inflación y tipo de cambio a futuro

Sin embargo, advirtió que, “estamos en un momento en el que la turbulencia sigue, hay expectativa de que el tipo de cambio pueda subir más, con lo cual, no descarto que tal vez en algún momento pueda haber un poco más de inflación, pero da la sensación de que los impactos van siendo cortados, y esto es bueno porque la combinación de un tipo de cambio un poco más alto, pero no tanta inflación, mejora mucho la competitividad y atiende todo este famoso problema del atraso cambiario”.

Sobre la continuidad del esquema cambiario, el entrevistado señaló: “El Gobierno creo que está haciendo todo para que el sistema por de pronto continúe tal cual, por de pronto hasta las elecciones da la sensación, después de las elecciones el Gobierno afirma que va a continuar, yo creo que mucho va a depender del resultado de la elección, paquete de ayuda del gobierno americano”.