Uber planea comprar PedidosYa en una operación de US$ 14.800 millones: qué cambia para Argentina y la región

Uber Technology Inc. alcanzó un acuerdo con la compañía alemana Delivery Hero SE en una operación de US$14.800 millones, lo que ayudaría a la empresa estadounidense a ampliar las operaciones globales.

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Entre los negocios que comprará Uber se encuentra PedidosYa, que opera en Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Además, Uber recientemente relanzó en el país su división de reparto Uber Eats, según indicaron en Bloomberg Línea.

La empresa estaunidense ofreció pagar US$ 47,60 por acción, de esta manera adquirió las operaciones de Delivery Hero en 50 mercados. La compañía ya posee una participación directa de aproximadamente el 25% y la transacción está pendiente de la aprobación regulatoria.

Desde Bloomberg detallaron que la oferta supone una prima que ronda el 26% sobre los 33 euros por acción que Uber ofreció inicialmente en mayo de este 2026, impulsando así las acciones de la empresa alemana, que lleva acumulado un alza del 66% en lo que va del año. Las acciones se mantuvieron prácticamente sin cambios a 38,28 euros a las 14:50 de este jueves 16 de julio en Frankfurt

Por otra parte, las acciones de Uber tuvieron un aumento ligero que los ubicó en los US$73,42 antes de la apertura del mercado en Nueva York.

En una transacción independiente, la firma de inversión SSW Partners adquirirá otros 14 mercados por aproximadamente US$ 1.600 millones y gestionará los negocios hasta encontrar compradores para los activos.

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Cabe destacar aquí que durante la pandemia por el Covid-19 catapultó el mercado de la entrega de comida a domicilio y dio lugar a la aparición de muchas empresas. Es por esto que Uber ha estado realizando adquisiciones en el extranjero para reforzar su posición a nivel internacional, compitiendo con empresas como DoorDash Inc. (DASH), que han realizado movimientos similares.

Para Uber, esta adquisición supone una importante expansión los mercados de Asia, Latinoamérica y Medio Oriente, elevando el número total de mercados de 79 a 99. Además, financiará la operación con efectivo propio y nueva deuda, y ha anunciado que ha obtenido un préstamo puente de 14.000 millones de euros.

Otro detalle a tener en cuenta según Bloomberg es que “el acuerdo será objeto de un intenso escrutinio antimonopolio debido a la superposición de las operaciones europeas de ambas compañías y a la expansión de la presencia regional de Uber en el reparto de comida a domicilio”.

Los cambios que se avecinan

Delivery Hero, fundada en 2011, ha llevado adelante una revisión estratégica tras la presión de sus accionistas, entre los que se encuentra Aspex Management, el fondo de inversión libre que logró destituir al fundador Niklas Östberg y que ha presionado para que se vendan más activos.

Uber por su parte se comprometió en mantener la sede central y la plantilla de Delivery Hero en Berlín al menos hasta 2029, al mismo tiempo tiene previsto invertir unos 2.000 millones de euros en Alemania hasta 2031.

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El objetivo será “la venta cruzada de sus servicios de transporte y entrega de comida en Core y Medio oriente”, según detalló el director ejecutivo, Dara Khosrowshahi, a Bloomberg.

Por último, Balaji Krishnamurthy, director financiero, afirmó que los negocios de Delivery Hero y Uber operan sobre una arquitectura de Back-end común, lo que significará la transición. “Creemos que eso nos permitirá actuar con rapidez una vez que mantengamos las aprobaciones necesarias”, expresó Krishnamurthy.

Con información de Bloomberg Línea

GZ