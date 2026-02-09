Un emblemático frigorífico pampeano en crisis despidió a más de 180 trabajadores

El frigorífico pampeano General Pico anunció el despido de más de 190 empleados de la firma producto de una fuerte crisis productiva marcada por deudas millonarias.

Frigorífico Pico, que opera en General Pico, Trenel y Arata, desvinculó a 156 empleados en General Pico, alrededor de 30 en Trenel y 8 en Arata, según informó El Diario de La Pampa.

La firma atraviesa una delicada situación financiera, con una deuda total que supera los $30.000 millones de pesos. La compañía pertenece a la histórica familia Lowenstein, apellido ligado a la creación de la icónica marca de hamburguesas Paty. Hace un mes la empresa había suspendido a 450 trabajadores.

Las causas de los despidos

Las causas de estos despidos masivos radican en una parálisis productiva y cese casi total de la actividad, donde el frigorífico pasó de faenar un promedio de 600 vacunos diarios a apenas 50 cabezas.

Según el portal LA ARENA, los trabajadores de la empresa fueron despedidos a través de un telegrama que llegó a cada uno de sus domicilios.

Una notificación enviada a un empleado de la planta a la que tuvo acceso PERFIL, argumenta el despido a través de la crisis que sufre la empresa, en el marco de "un contexto mayor de crisis de la industria frigorífica que por generalizada se manifiesta en una notable, marcada y ya insostenible disminución de trabajo por reducción de los volúmenes de mercadería vendida y proyectada su venta lo que ha llevado a una total paralización de las operaciones.

Un mar de deudas

La empresa arrastraba dificultades desde hace varios años y, hace aproximadamente uno, inició un proceso de achique que afectó a cerca de un centenar de trabajadores. Esa fue la antesala de la decisión más drástica adoptada ahora, con el despido masivo del personal.

De hecho, según la página de Central de Deudores del Sistema Financiero del Banco Central de la República Argentina, este frigorífico posee una deuda de más de $20.000 millones. El principal acreedor es el Banco de la Pampa, con $9.000 millones. En importancia, les siguen Banco Santander, Banco Nación y BBVA, con más de $2.000 millones cada uno.

A ello se suma que registra más de mil cheques rechazados por más de $11.000 millones, lo que expone serios problemas de liquidez y dificultades para cumplir con compromisos corrientes

