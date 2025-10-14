martes 14 de octubre de 2025
Una familia necesitó 1.255.000 pesos para no ser pobre en septiembre en la Ciudad de Buenos Aires

La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define el umbral de indigencia, trepó 2,39% en septiembre, mientras que la Canasta Básica Total (CBT), que mide la pobreza, subió 2,29% en el noveno mes del 2025.

En septiembre de 2025, una familia tipo residente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) necesitó como mínimo $1.255.934 mensuales para evitar caer bajo la línea de pobreza, y un ingreso de $1.997.377 para ser considerada parte de la clase media, según el relevamiento del Instituto de Estadísticas y Censos porteño (IDECBA).

El informe del organismo porteño señala que las canastas que definen las líneas de pobreza e indigencia registraron subas de hasta 2,39 % en septiembre, superando incluso la inflación interna del distrito, que ese mes alcanzó el 2,2 %.

La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marca el umbral de indigencia, creció 2,39 %.

La Canasta Básica Total (CBT), que define la línea de pobreza, aumentó 2,29 %.

La línea de pobreza aumentó un 2,15 % respecto al mes previo, y la de indigencia, un 2,13 %.

Para una familia tipo compuesta por dos adultos y dos menores, los mínimos mensuales definitorios en septiembre se situaron en:

$1.997.377 para no integrarse al estrato de clase media,

$1.214.296 para no ser pobre,

$674.756,67 para no ser considerada indigente.

Comparación interanual de las canastas básicas en CABA

En relación con septiembre de 2024, cuando la línea de pobreza era de $993.854, la cifra para el mismo mes de 2025 se ubicó en $1.255.934. En tanto, la línea de indigencia pasó de $545.183 a $674.757 en ese lapso.

Estratos según ingresos

En situación de indigencia: hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA - Línea de indigencia). Tienen ingresos totales de hasta $674.756,66.

En situación de pobreza no indigente: hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Total (CBT - Línea de pobreza) pero permite al menos adquirir la CBA. Cuentan con un total de ingresos entre $674.756,67 y $1.255.933,88.

No pobres vulnerables: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CBT y no alcanza la Canasta Total (CT) del Sistema de Canastas de Consumo. Registran ingresos totales entre $1.255.933,89 y $1.597.902,16.

Sector medio frágil: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la Canasta Total y no alcanza 1,25 veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo. Tienen ingresos mensuales entre $1.597.902,17 y $1.997.377,70.

Sector medio “clase media”: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos 1,25 veces la CT y no alcanza cuatro veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo. Ganan desde $1.997.377,71 hasta $6.391.608,67 al mes.

Sector acomodado: hogares cuyo ingreso mensual supera cuatro CT del Sistema de Canastas de Consumo, con ingresos al mes de $6.391.608,68 en adelante.

