Christian D’Alessandro: “Nueve de cada diez jubilados son pobres”

En diálogo con Canal E, el abogado previsional Christian D’Alessandro advirtió que la situación de los jubilados en la Argentina es alarmante y afirmó que “nueve de cada diez jubilados son pobres”, según datos oficiales.

El derrumbe del ingreso previsional

El especialista previsional fue contundente al describir el ajuste que sufre el sector pasivo: “La canasta básica para un jubilado está en más de $1.515.000, mientras que la jubilación mínima no llega a $400.000, con bono incluido”, explicó.

Además, señaló que el tan cuestionado “plan platita”, lejos de beneficiar a los más vulnerables, fue direccionado al mercado cambiario. “Lo que atrajo de retenciones el Gobierno se lo están comiendo para contener el dólar”, denunció, y agregó: “No hay ni siquiera actualización del bono desde marzo del año pasado”.

Con base en datos de la Defensoría de la Tercera Edad y de consultoras privadas, D’Alessandro subrayó que el deterioro de los haberes jubilatorios es cada vez más profundo: “Nueve de cada diez jubilados son pobres. Antes eran siete, pero tenían medicamentos al 100%, devolución del IVA y otros beneficios indirectos que hoy no existen”.

Una pérdida millonaria y sin respuestas

En relación con la pérdida del poder adquisitivo, D’Alessandro sostuvo: “Desde finales de 2023 hasta hoy, cada jubilado perdió el equivalente a 4 millones de pesos”. Esto equivale, graficó, a que “de cada 10 changuitos que un jubilado podía llenar en 2023, hoy llena apenas 7,7”.

Consultado sobre posibles soluciones, remarcó que el problema tiene dos focos: la pérdida automática del ingreso al jubilarse y la falta de actualización real frente a la inflación. “La tasa de sustitución del salario es del 50%, es decir que el Estado te quita la mitad del sueldo apenas te jubilás”, advirtió.

Frente al veto presidencial de un aumento del 7,2% que buscaba recomponer lo perdido en enero de 2024, D’Alessandro fue claro: “No era una ganancia para los jubilados, era recuperar lo que Javier Milei les quitó. Pero lo vetó”. Y subrayó: “No hay intención ni voluntad política”.

Finalmente, propuso una solución integral: “Tiene que haber una composición dual. En momentos de crecimiento económico los jubilados deben ganar, y en tiempos de inflación no deben perder”.

En un cierre que refuerza la gravedad del escenario, el abogado reveló que “el 17% de las personas mayores de 60 años trabajan porque no tienen jubilación o porque la que tienen no les alcanza para llegar a la canasta”.