Universal Music venderá la mitad de su participación en Spotify en busca de redefinir su estrategia financiera

Universal Music Group (UMG) anunció este miércoles 28 de abril que venderá la mitad de su participación en Spotify, en una decisión estratégica que combina recompra de acciones, impacto del dólar y distribución de ingresos, en un movimiento que marca el rumbo financiero del gigante musical en medio de resultados trimestrales condicionados por el contexto cambiario.

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Según informó la agencia Reuters, la compañía confirmó que utilizará los fondos obtenidos por la reducción de su participación accionaria para impulsar un programa de recompra de acciones y también para compartir parte de esos ingresos con sus artistas.

La decisión se conoce semanas después de que el inversor activista Bill Ackman presentara una oferta no solicitada de 64.000 millones de dólares por UMG, en la que argumentaba que el mercado no reflejaba adecuadamente el valor de su participación en Spotify, estimada en 2.700 millones de euros.

Bill Ackman

Sin embargo, tal como señaló Reuters, el directorio de la empresa optó por avanzar de forma independiente, aprobando la venta bajo sus propios términos y sin adoptar la propuesta de devolver directamente los ingresos a los accionistas.

Recompras, artistas y resultados financieros

Uno de los puntos clave de la operación es que permitirá a la compañía cumplir con su compromiso conocido como la “cláusula Taylor Swift”, un acuerdo firmado en 2018 cuando la cantante estadounidense regresó al sello bajo la condición de que cualquier ganancia derivada de la venta de acciones de Spotify se comparta con los artistas.

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Además, la empresa planea lanzar una recompra adicional de acciones por 500 millones de euros, sujeta a la aprobación de los accionistas en la próxima asamblea anual, lo que duplicaría su autorización total en este tipo de operaciones, según detalló Reuters.

En cuanto a los resultados financieros, los ingresos del primer trimestre alcanzaron los 2.900 millones de euros, manteniéndose estables en términos interanuales, aunque registraron un crecimiento del 8,1% si se mide en moneda constante.

Por su parte, las "Ganancias antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización" (EBITDA, por sus siglas en ingles de "Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization") ajustado cayó un 3,8% hasta los 636 millones de euros, aunque en moneda constante mostró una suba del 3,9%, reflejando el impacto del debilitamiento del dólar en los resultados reportados.

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Finalmente, la compañía destacó que entre los artistas más exitosos del trimestre se encuentran BTS, Taylor Swift, Olivia Dean y Morgan Wallen, junto con la banda sonora de K-Pop Demon Hunters, consolidando el peso del catálogo global en su desempeño reciente.

Con información de Reuters

GZ